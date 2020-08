De ce s-a impus purtarea măştii obligatorii în Centrul Vechi al Capitalei. Bădulescu: Mai multe persoane aveau ca punct comun acea zonă

"Pentru că în permanenţă după ce am ieşit din starea de urgenţă am observat că totuşi Centrul Vechi rămâne una dintre atracţii. Poliţia a observat respectarea măsurilor, iar cu creşterea numărului de persoane infectate am constat că acesta rămâne una dintre zonele cu cele mai mari probleme. Conform anchetelor epidemiologice, mai multe persoane aveau ca punct comun acea zonă. A venit propunerea către Comitet şi a fost adoptată" , a declarat viceprimarul Capitalei la România TV.

Comandamentul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă reunit luni după-amiază, la Prefectura Bucuresti, a decis noi restricţii în Bucureşti pentru a limita răspândirea noului coronavirus în condiţiile în care Capitala are cele mai multe cazuri active de COVID-19.

Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă a decis ca masca de protecţie să fie obligatorie în zona pietonală a Centrului Vechi din Bucureşti, dar în piaţe, în gări şi în staţiile de transport în comun, dar şi în alte zone aglomerate.

Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, a anunţat miercurea trecută că purtarea măştii ar putea deveni obligatorie în orice zonă pietonală din Centrul Vechi, măsura fiind solicitată de mai mult timp. Bădulescu afirmă că s-a luat în calcul faptul că "zona este cu grad de infecţie foarte mare, având în vedere zona restrânsă şi numărul mare de persoane care frecventează Centru Vechi".

"Zona pietonală din Centrul Vechi se impune a fi imediat reglementată. (...) Măsura va viza 30 de zile, non-stop, orice persoană care intră în Centrul Vechi va trebui să aibă mască, în zonele pietonale", a declarat Aurelian Bădulescu, la Digi 24.