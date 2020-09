Decizie de ultimă oră luată de ÎCCJ! Ce se va întâmpla cu Alina Bica şi Cristian Rizea

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis în principiu recursurile în casaţie formulate de cei doi, ambii condamnaţi definitiv la 4 ani, respectiv 4 ani şi 8 luni de închisoare, potrivit Adevărul.

Magistraţii de la ÎCCJ au anunţat că îi vor cita pe Alina Bica şi pe Cristian Rizea, cu toate că amândoi au fugit din România. Alina Bica a fost prinsă în Italia şi acum ar fi în arest la domiciliu. Despre Cristian Rizea nu ştie nimeni exact unde se află.

Alina Bica, prinsă în Italia

Alina Bica a fost condamnată definitiv de ÎCCJ la 4 ani de închisoare cu executare, pe 27 noiembrie 2019, fiind acuzată de DNA că l-a favorizat pe afaceristul Ovidiu Tender.

Conform datelor din richizitoriu, în 2013, Ovidiu Tender i-a cerut ajutorul Alinei Bica pentru a obţine o condamnare cu suspendare în dosarul RAFO, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti. Fosta şefă DIICOT le-a cerut subordonaţilor ei să ceară în instanţă condamnarea lui Tender la o pedeapsă cu suspendare.

Soţia afaceristului, Nicoleta Tender, le-a mărturisit judecătorilor că i-a făcut mai multe cadouri Alinei Bica, mai exact un ceas Rolex de 8.000 de euro, o geantă Louis Vuitton de 2.000 de euro şi o statuetă din bronz.

„La data când Alina Bica a fost numită secretar de stat la Ministerul Justiţiei i-am făcut cadou o statuie de bronz, care reprezenta Justiţia. I-am dat şi un ceas Rolex, pe care l-am cumpărat de la Paris şi care valora 7-8.000 de euro, însă apoi am văzut că îl purta sora ei. Când i-am dat ceasul, Bica era în drum spre Făgăraş şi noi eram în Sinaia. Ea s-a oprit şi am mâncat la terasa restaurantului Palace din Sinaia (...) I-am făcut cadou şi o poşetă Louis Vuitton în valoare de 2.000 de euro. (...) De ziua ei îi dădeam alte cadouri. Mi-a spus ca îi place ceasul meu marca Rolex şi atunci am considerat ca îşi doreşte un astfel de obiect, motiv pentru care i l-am cumpărat. În perioada în care îi dădeam cadourile, dosarul Carom se afla pe rolul Tribunalului Bucureşti”, a declarat soţia lui Ovidiu Tender.

Cristian Rizea nu e de găsit

Cristian Rizea a fost condamnat definitiv de ÎCCJ, pe 18 martie 2019, la 4 ani şi 8 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi influenţarea declaraţiilor.

Potrivit avocatului său, "Cristian Rizea nu are un domiciliu fix şi a trebuit să plece din Complexul Stejarii. Se plimbă din loc în loc în ţară şi străinătate. Are probleme financiare. Este în SUA în vizită la nişte rude. Nu are mijloace financiare. Nu vrea să dea o declaraţie în dosar".

Cristian Rizea a fost acuzat de trafic de influenţă în favoarea unui om de afaceri român stabilit în SUA, tot acolo unde fostul deputat are rude. Omul de afaceri era Lucian Colţea, care a decedat în timpul procesului.