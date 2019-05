Decizie RADUCALĂ luată de familie în privinţa lui Michael Schumacher. ANUNŢ de ULTIMA ORĂ

Michael Schumacher va fi mutat definitiv in vila cumparata anul trecut in Mallorca de la Florentino Perez, presedintele lui Real Madrid. Acolo exista si o clinica specializata in recuperare, unde sunt folosite metode de ultima generatie pentru pacienti aflati in situatia lui Michael Schumacher.

In plus, clima blanda poate contribui si ea la starea de bine a fostului mare pilot. "Unori, o schimbare de clima poate produce minuni in procesul de vindecare a unei persoane. Soarele reduce colesterolul, scade presiunea sangelui, intareste oasele si sistemul imunitar. Dar, mai presus de toate, soarele te face fericit: produce serotonina in corp", scrie revista germana InTouch.

Michael Schumacher se va muta cu toata aparatura medicala de la casa lui din Elvetia si ar urma sa primeasca asistenta de la clinica Port d'Andratx, unde sunt folosite noi metode de recuperare.

"Sunt noi motive de speranta. Si primarul din Andratx, Katia Rounarch, va fi fericita pentru mutarea lui Schumacher", mai scrie InTouch.