Declaraţii uluitoare ale unei asistente românce din Spania care s-a vindecat de Covid-19: "Am stat 12 ore în urgenţă"

Corina, mama Alexandrei, a fost internată într-un spital universitar, unde era asistentă chiar fiica ei. Aceasta a povestit în timpul emisiunii La Măruţă, clipele cumplite prin care a trecut specificând că medicii din Spania sunt mult mai solidari faţă de cei din România.

"După aproximativ 7-9 zile m-am dus la spital, am stat 12 ore în urgenţă pentru că analitica mi-a ieşit rău, fără să ştim că sunt pozitivă. Mi-au făcut perfuzii, m-au tratat şi în dimineaţa aia am ieşit pozitiv. Mi-au fpcut radiografie, aveam ceva umbre pe plămâni. M-au internat şi am fost izolată de familia mea.", a declarat Corina, o româncă infectată cu COVID-19.

Alexandra este de 21 de ani în Spania şi lucrează ca asistentă medicală. Aceasta este însărcinată în patru luni cu al treilea copil, iar faptul că a fost expusă acestui virus a făcut-o să se teamă şi mai tare, fiind la mijloc bebeluşul.

Deşi cadrele medicale care sunt însărcinate pot dispunde de protecţie în plus şi sunt lăsate acasă, Alexandra va merge în continure la muncă, pentru că secţia în care lucrează ea este mai puţin afectată, iar un medic general va dispunde dacă va fi nevoie să rămână acasă.