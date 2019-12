Demisie colectivă din Pro Romania. Reacţia lui Victor Ponta

UPDATE: "Le multumesc pentru tot ce am realizat impreuna in ultimii ani in politica / le respect decizia de a se alatura PNL si sper sa influenteze in bine actul de Guvernare/ ProRomania merge mai departe ca un proiect alternativ de modernizare a politicii de Centru Stanga, pro european si pro dezvoltare , in egala masura critic la adresa PNL si PSD !", a spus Victor Ponta, pentru STIRIPESURSE.RO.

Parlamentari, lideri locali, inclusiv membri-fondatori Pro România, au semnat joi o "demisie colectivă” din partid: