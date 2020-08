Demisii în masă la PNL Sector 2

Gestul liberalilor vine ca urmare a faptului că în urma negocierilor dintre Ludovic Orban și Dan Barna a fost sacrificat Dan Cristian Popescu, candidatul cu cele mai mari șanse să câștige Primăria Sectorului 2 în favorarea unui ilustru necunoscut de la USR.

Citește și: Lovitură de teatru! Frații lui Emi Pian, suspectați de tentativă de omor

Liberalii care au demisionat din filiala PNL Sector 2 au decis să îl sprijine pe Dan Cristian Popescu, care va candida la Primăria Sectorului 2 susținut de PSD.

În momentul de față, filiala PNL Sector 2 a rămas fără membrii, fiind destul de dificil să continue campania electorală.

Monica Anisie, președintele filialei PNL Sector 2, se vede pusă într-o situație dificilă și nu știm cum va gestiona situația, cu atât mai mult cu cât există informații că ar fi avut unele negocieri cu Neculai Onțanu, iar secretarul filialei PNL Sector 2 este un fost membru UNPR.

Lista candidaţilor PSD la alegerile pentru Bucureşti. Gabriela Firea: "Sunt mandră"

Preşedintele PNL Ludovic Orban a spus că i se pare o decizie greşită luată de viceprimarul PNL la Sectorul 2 Dan Cristian Popescu de a candida independent, susţinut de PSD, la Primăria Sectorului 2. El a adăugat că acesta va pierde toată încrederea electoratului de dreapta din sector.

„Noi nu am discutat la Bucureşti când am discutat cu partenerii USR-PLUS despre persoane. Am discutat despre coordonatele generale ale unei înţelegeri de susţinere a unor proiecte benefice pentru bucureşteni, am discutat despre unirea forţelor pentru a scăpa Bucureştiul de PSD şi s-a ajuns la această formulă de candidaţi, adică îl sprijinim pe Nicuşor Dan la Primăria Capitalei şi cei şase candidaţi la primăriile de sector. Decizia luată de domnul Popescu e o decizie care îl va face să piardă toată încrederea pe care o avea din partea electoratului de dreapta din Sectorul 2 şi, după părerea mea, e o decizie greşită”, a declarat Ludovic Orban, la sediul PNL.

Preşedintele PSD Bucureşti, Gabriela Firea, a anunţat, sâmbătă, candidaţii susţinuţi pentru primăriile de sector, respectiv Daniel Tudorache (Sectorul 1), Cristian Popescu (Sectorul 2), Aurelian Bădulescu (Sectorul 3), Daniel Băluţă (Sectorul 4), Daniel Florea (Sectorul 5) şi Gabriel Mutu (Sectorul 6). Firea anunţă că săptămâna viitoare vor fi depuse candidaturile, iar ea se va lupta cu candidatul “partidelor de dreapta unite”.

Viceprimarul PNL de la Sectorul 2 Dan Cristian Popescu a anunţat joi că va candida independent la Primăria Sectorului 2, după ce USR s-a opus candidaturii liberalului. În cursul aceleiaşi zile, Dan Cristian Popescu a avut o întâlnire cu Gabriela Firea. Primarul general al Capitalei a precizat, pe Facebook, că acesta i-a prezentat proiectele şi planurile pe care le are pentru modernizarea şi dezvoltarea sectorului.