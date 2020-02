Denunţătoarea doctorului Beuran, dezvăluiri incredibile: "Nu este moral să oferi bani, dar nu am avut altă soluţie"

Medicul Mircea Beuran va fi cercetat în arest la domiciliu. Magistraţii au respins, vineri, cererea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile a chirurgului Mircea Beuran, acuzat că a primit mită 10.000 euro pentru scoaterea la concurs şi facilitarea obţinerii unui post de asistent universitar în specialitatea chirurgie generală în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila" București. Cea care l-a denunţat este o femeie, medic-chirurg, aflată în subordinea medicului Beuran la Spitalul Floreasca.

Carmen Haiducu, denunţătoarea doctorului Beuran, a povestit în exclusivitate la România TV cum s-ar fi petrecut faptele.

"Adevărul este următorul. Informaţia cuprinsă în dosarul DNA, că i-aş fi oferit bani pentru un post este reală. Faptul că aş fi ajuns prin intermediul domnului Ungureanu la DNA este fals. Am discutat personal cu domnul profesor Beuran. În altă ordine de idei, el nu este o victimă, aşa cum se erijează la TV.

Nu este moral să oferi bani, dar nu aveam altă soluţie, nu îi face nimănui plăcere să ofere bani, nici mie nu mi-a facut. Dacă aveam orice altă soluţie decentă şi morală, să susţin un examen şi să obţin un post, aş fi ales această opţiune.

Am fost la el în birou. Se afla în funcţia necesară pentru a face aceste acţiuni. Până să primească această sumă, domnul Beuran a susţinut că ocuparea oricărui post este imposibilă. După aceea, a scos postul. Banii i-am dat la el în cabinet. Din moment ce i-a primit, probabil că i s-a părut normal.

Am purtat aceste discuţii, nu s-au concretizat, ba chiar în ultima perioadă mi s-a pus în vedere că voi termina programul de gărzi şi nu mai sunt eligibilă pentru vreun post.

Nu are nici o legatură denunţul meu cu cazul femeii arse, nici nu vreau să discut. Momentan sunt medic specialist chirurg şi am un contract de gărzi cu spitalul Floreasca, unde m-am şi format.

Discuţia a fost în decembrie 2018 şi mi-a spus că postul va fi în ianuarie 2019.

Nu ştiu care este feedbackul colegilor din Floreasca, dar din punctul meu de vedere, domnul profesor nu este o victimă. Nici eu nu am făcut asta de plăcere, dacă am ajuns în situaţia asta, înseamnă că am fost constrânsă. Situaţia m-a constrâns, pentru că am colegi care sunt şomeri sau fac al doilea rezidenţiat. Sper că voi reuşi să mă angajez printr-o modalitate corectă şi tranşantă", a declarat doamna doctor Haiducu.