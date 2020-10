Deputatul "Mitralieră" demisionează din PSD şi se înscrie în alt partid, alături de Şerban Nicolae şi Liviu Pleşoianu

Rădulescu spune că Marcel Ciolacu l-a îndepărtat, atât pe el, cât şi pe Şerban Nicolae, Liviu Pleşoianu, Codrin Ştefănescu şi Ecaterina Andronescu şi alţi peste 100 de de parlamentari de pe listele de candidaţi la alegerile generale pentru că s-au opus "votării stărilor de alertă şi carantinării românilor suspicionaţi de coronavirus".

"Dragi foşti colegi parlamentari, primari consilieri şi membrii Psd , dragi romani şi prieteni dragi , săptămâna trecută ,deşi mi-a fost foarte greu ,ca după 26 de ani de viaţa politica in Psd sa fac alt pas , m-am înscris împreuna cu prietenii mei , Şerban Nicolae şi Liviu Pleşoianu in Partidul Ecologist Roman ( PER) . Nu spune nimeni ca va fi uşor sa facem 5% sa intram in Parlament, însă suntem luptători , suntem unii din cei mai vocali şi mai patrioţi parlamentari şi ne vom exprima din nou , aşa cum in Psd-ul confiscat de securişti şi pus la picioarele lui Iohanis şi ale ambasadorilor străini , nu ne-am mai putut exprima ! Conducerea inculta , analfabeta şi securistica , a Psd -ului , a eliminat de pe listele parlamentare 90% din actualii parlamentari , intelectuali ( profesori , jurişti , economişti , medici , ingineri ) , colegi tineri sau mai in vârsta pe care i-am cunoscut şi preţuit şi care acum un mandat sau mai multe mandate , s-au înregimentat , crezând intr-o conducere care preţuia meritocratia şi profesionalismul.

Din păcate cei care conduc acum Psd , sunt tot ce a avut mai slab partidul, oameni cu studii pe la facultăţi private , sau pe la Sri , informatori şi delatori , şi care au avut rolul de a pune mâna pe partid , de a-l preda Preşedintelui Iohanis şi altor puteri străine şi a-l " epura " de toti intelectualii , de toti patriotii şi psd-istii vocali şi inconfortabili . Ştiu sigur ca toti foştii mei colegi ne vor susţine in noul nostru proiect numit PER , şi chiar dacă acum sunt dezgustati şi se simt tradati , şi vor sa se retragă din politica , vor putea face parte din structurile actuale şi viitoare ale PER -ului , pentru ca noi ii preţuim la fel ! Ştiu de asemeni ca primarii PSD , membrii mai noi sau mai vechi ai acestui partid şi românii care ne cunosc şi care ne-au iubit şi ne iubesc şi ne -au apreciat pentru verticalitatea noastră , cât si romanii care nu s-au prezentat la vot ,ne vor susţine pe noi şi nu pe impostorii care au preluat Psd -ul şi s-au dezis de toti foştii preşedinţi ai Psd -ului , sau partidele care i-au carantinat in case , le-au distrus afacerile şi le-au restrâns drepturile şi libertăţile , aşa cum au făcut-o tripleta : Pnl -Usr -Pmp", a scris Cătălin Rădulescu pe Facebook.

El a mai precizat că atât el cât şi LIviu Pleşoianu, Şerban Nicolae, Codrin Ştefănescu şi Ecaterina Andronescu au susţinut mereu meritocraţia şi profesionalismul în PSD, nu incultura, analfabestismul şi ocuparea funcţiilor pe pile.

"Zeci de mii de oameni ne scriu şi comentează vis-a-vis de îndepărtarea noastră , a mea , a lui Şerban Nicolae , Liviu Pleşoianu , Codrin Ştefanescu , Katy Andronescu şi a celor peste o suta de deputati şi peste cincizeci de senatori de pe listele parlamentare ! Da , am fost îndepărtaţi :- pentru ca ne-am opus votării stărilor de alerta şi carantinarii romanilor suspicionati de coronavirus, atunci când Ciolacu a cerut-o ;-pentru ca nu am fost şi nu suntem de acord cu închiderea bisericilor şi a lăcaşelor de cult şi cu împiedicarea romanilor sa se roage ;-pentru ca am protestat de fiecare data când anumiţi ambasadori au intervenit in treburile interne ale ţării noastre independente şi suverane şi ale Parlamentului României ;-pentru ca ne-am opus abuzurilor procurorilor Dna şi statului paralel format de Băsescu -Coldea-Kovesi şi preluat de Iohanis , şi care au avut rolul de a elimina din viaţa politica toti liderii naţionalişti şi din mediul afacerilor toate companiile româneşti puternice ;-pentru ca am iniţiat legi care sa oprească defrişările pădurilor nostre de către firmele austriece şi nemţeşti , prietene ale " ţarului Iohanis " ; - pentru ca ne-am opus preluării " pe nimic " a resurselor nostre naturale şi am cerut parteneriat şi creşterea sporită a nivelului redevenţelor ; - pentru ca am susţinut redobândirea demnităţii naţionale , a protejării limbii şi tradiţiilor strămoşeşti , a credinţei şi a familiei tradiţionale româneşti ; - pentru ca vrem ca toate persoanele fizice şi oamenii de afaceri care au suferit in aceasta pandemie sa fie susţinute de guvern ; -pentru ca ne-am opus restrângerilor de orice fel , a drepturilor şi libertatilor romanilor ; - pentru ca vrem ca , copii nostrii sa fie educaţi şi ne-am opus închiderii şcolilor şi învăţământului on -line ; - pentru ca am susţinut meritocratia şi profesionalismul in partid şi nu incultura , incompetenta , analfabetismul şi ocuparea funcţiilor de către specialişti şi nu de rudele sau amantele unora din partid ; - pentru ca nu am voit ca partidul sa fie condus de delatori , informatori şi trădători care ne-au adus in opoziţie şi au fost mentorii căderii guvernului Psd , numai şi numai pentru interesul lor personal şi pentru a pune mâna pe partid şi a-l preda lui Iohanis şi unor ambasadori.

Pentru ca suntem patrioţi şi ţinem cu romanii nostrii , pentru ca vrem ca ţara noastră sa fie partenera şi nu colonie şi vrem ca romanii sa trăiască in aceasta ţara şi nu sa plece , sa fie liberi , sa aibă un trai decent şi demn iar ţara sa fie o ţara care sa producă şi sa exporte nu sa fie" gunoiul " de consum al celorlalte tari europene , controlată de Soros şi multinaţionale . De asta , Ciolacu şi echipa s-a " descotorosit " de noi şi de toti parlamentarii valoroşi şi de asta noi toti am hotărât sa formam o echipa puternica de nuanţă ecologista şi patriotica in PER , singura in care romanii sa creadă şi sa îşi pună speranţele", a conchis Rădulescu.

