Deputatul USR Emanuel Ungureanu are COVID-19. "M-am infectat cel mai probabil în perioada de precampanie"

Emanuel Ungureanu a publicat un mesaj pe Facebook prin care a anunţat că a fost diagnosticat cu COVID-19.

"Am Covid-19 dar mă tratez și mă simt bine!

Aveți grijă de voi, purtați mască, respectați regulile.

Îmi voi continua activitatea ca și până acum în mediul online și voi comunica cu buzoienii în campanie prin mijloacele adaptate pandemiei prin care vom trece cu bine dacă suntem solidari și empatici unii cu ceilalți.

Rămânem aproape!

Multă sănătate tuturor!", a precizat deputatul USR în mesajul care este însoţit de un clip video.

Deputatul USR a precizat că trece "prin COVID, aşa cum se întâmplă cu sute de mii de oameni".

"Am avut o formă medie. Sunt în zona de vindecare. M-am infectat cel mai probabil în perioada de precampanie când eram la Buzău. Am purtat mască, am fost atent, dar totuşi se îmtâmplă, de aceea vă rog să fiţi atenţi unii la alţii şi să aveţi grijă de voi



Nu trebuie să aveţi niciun dubiu. Covid există! Este un virus care se manifestă pentru unii mai puternic, pentru alţii mai slab", a precizat Ungureanu.

Emanuel Ungureanu are COVID-19. Ce simptome a avut deputatul

"Eu am avut o formă medie. Am avut o temperatură - 37,5 - 38,5 care se resimte mult mai puternic. Nici nu mai ştiam cum să fii bolnav. N-am mai fost răcit de mult timp. Am avut dureri musculare puternice, puţină tuse, foarte puţină



M-am tratat cu paracetamol, cu vitamine, cu zinc, la indicaţia medicului de familie. Am vorbit şi cu alţi medici, am făcut şi o mică evaluare medicală. De azi sunt în izolare", a mai precizat Ungureanu.