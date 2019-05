Deschiderea sezonului estival a fost un succes. FPTR: Litoralul este vândut în proporţie de 70 la sută

Bogdan Trif a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută la Constanţa, că deschiderea sezonului estival a fost un succes, iar faptul că mulţi turişti s-au aflat pe litoral în această minivacanţă este un lucru îmbucurător.

"Şi anul acesta deschiderea sezonului estival a fost un succes. Am avut foarte mulţi turişti, ceea ce este un lucru îmbucurător. Ca în fiecare an, am fost în Vama Veche. Cred că a fost un număr record de turişti, de petrecăreţi, s-a distrat lumea până dimineaţă. Cred că este un bun start pentru sezonul estival şi, cu siguranţă, anul acesta o să avem un număr record de turişti la malul mării", a afirmat ministrul Turismului.

El a precizat că este mulţumit de ceea ce a găsit pe litoral în această perioadă, spunând că există două echipe de control de la Ministerul Turismului care vor rămâne în această zonă pe toată perioada verii.

"Am fost şi în Mamaia, dar seara, de foarte mult timp, mi-o petrec în Vama Veche. Am fost în toate staţiunile, am constatat că sunt foarte multe lucruri bune, dar din păcate, mai sunt şi lucruri care lasă de dorit. Niciodată nu am pus accentul pe acest aspect. Vreau doar să vă spun că avem două echipe de control, am avut până acum patru, care o să rămână permanent, pe toată durata sezonului. Bineînţeles că la început o să mergem pe prevenţie, am dat foarte multe măsuri, o să verificăm cu stricteţe dacă aceste măsuri se respectă. Dacă nu, cu siguranţă, cei care aduc o pată vor fi sancţionaţi. În mare parte sunt mulţumit de ceea ce am găsit", a afirmat Trif.

Ministrul a mai spus că sunt multe hoteluri de pe litoralul românesc care rivalizează cu cele din străinătate.

"Am fost ieri într-un hotel de trei stele şi vreau să vă spun că, dacă mergem în Grecia sau în Turcia, un astfel de hotel avea patru, cinci stele. Nu trebuie să mergem doar pe negativ, avem şi foarte multe lucruri frumoase. În momentul în care arătăm doar ce este urât, oamenii uitându-se la ştiri la televizor, în momentul în care văd doar rău, rău, aleg altă destinaţie. Deci trebuie să arătăm şi lucrurile bune", a explicat Trif.

La rândul său, prim-vicepreşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc, Nicolae Bucovală, a spus că în această minivacanţă pe litoral au fost peste 40.000 de turişti şi că hotelierii aşteaptă şi miercuri alte persoane care vor să stea câteva zile la malul mării.

El a afirmat că pentru acest sezon estival litoralul este vândut în proporţie de 70 la sută.

"La ora aceasta litoralul este vândut în proporţie de 70 la sută. Deci mai avem pe undeva începând cu 15 mai să mai vindem 30 la sută din litoral. Stăm bine, chiar foarte bine. La capitolul investiţii, am mai discutat de câte ori ne-am întâlnit, nu stăm rău, se vede de la an la an că litoralul arată altfel şi aici poate să ne confirme şi domnul ministru prin vizitele pe care le face", a precizat Bucovală.

Prim-vicepreşedintele FPTR a spus că media tarifelor din aceată vară de pe litoral este undeva la 220 de lei pentru o cameră de două persoane, cu mic dejun inclus.

"Media este undeva la 220 de lei cazarea, camera, cu mic dejun inclus pentru două persoane şi atenţie şi facilităţi pentru copii. Dacă aceste preţuri vi se par mari, atunci....", a mai afirmat Bucovală.