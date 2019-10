Articol publicat in: Extern

Dezbatere pe tema aderării Albaniei şi Macedoniei la Uniunea Europeană. Nu s-a ajuns la un acord

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 57 min) // Actualizat: (acum 57 min) // Sursa: romaniatv.net Problema aderării la Uniunea Europeană a Albaniei şi Macedoniei de Nord a condus la dezbateri ”îndelungate şi dificile” joi seara, la cina de lucru de la Bruxelles a liderilor statelor membre UE, care nu au ajuns la un acord, a declarat vineri o sursă diplomatică franceză pentru Reuters. O sursă de la Palatul Elysée a denunţat vineri o strategie ”contraproductivă şi neavenită de exercitare de presini” asupra Fraţei şi Olandei în această problemă.



”A existat o strategie contraproductivă şi neavenită de exercitare a unor presiuni asupra Franţei, Olandei şi altor ţări”, a precizat sursa de la preşedinţia franceză. ”A existat un joc al presiunilor care pare neavenit şi care a constat în a spune: există unii care au o viziune strategică a lucrurilor şi unii care n-o au, în subtext cei care nu sunt pregătiţi să deschidă negocierile”, a adăugat sursa de la Elysée. ”Niciun text cu privire la acest subiect nu a fost agreat, pentru că nu există un acord în vederea deschiderii negocierilor de aderare”, a precizat aceeaşi sursă. Citeşte şi Serbia vrea să formeze un "Mic Shengen" cu Albania şi Macedonia de Nord



Rezultatul acestor discuţii nu constituie o surpriză, în contextul unor dezbateri agitate la începutul săptămânii între miniştrii de Externe ai celor 28 şi în urma opoziţiei Franţei faţă de deschiderea în acest stadiu a negocierilor cu Tirana şi Skopje, candidate la aderare din 2014 şi, respectiv, din 2005.



Contrar restului statelor membre, unele ţări, ca Franţa, consideră că nici UE şi nici ţările candidate nu sunt pregătite pentru această extindere - prima după aderarea Croaţiei, în 2013. Într-o încercare de a debloca situaţia, anumite state membre au sugerat marţi să se despartă cele două candidaturi şi să se dea undă verde Macedoniei de Nord - având în vedere acordul care a pus capăt disputei sale diplomatice de 30 de ani cu Grecia pe tema numelui, iar Albania să aştepte.





