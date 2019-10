Dezvăluiri incredibile din Italia: "Fetele nu sunt moarte. Cred că Alexandra era în dubă". Bunicul Luizei, în lacrimi la România TV

Informaţii incredibile şi despre Luiza Melencu! O femeie susţine că ar fi văzut-o pe fata de 18 ani în sudul Italiei, nu foarte departe de Napoli. "Fetele nu sunt moarte! Să nu se mai insiste pe această treabă! Fetele sunt luate! Eu am văzut-o pe Luiza. Deci, Luiza sigur nu e moartă. Și ea a spus că Alexandra e cu ea. A zis că Alexandra este cu ea, a zis de acea probă de sânge că a fost luată sau tăiată din piciorul ei sau al Alexandrei, nu am înțeles. Și că: Pe noi cine ne-a scos din țară..” și a zis: Fii-sa!” Unde ați văzut-o pe Luiza? Am ieșit de la muncă, lucrez într-un magazin și am pauză. În Scauri. Este, să spunem așa, un mic orășel între Napoli și Roma. Cred că la începutul lui septembrie. Nu mi-am dat seama, nu urmărisem cazul. Acest bar are trei trepte, probabil că și-a dat seama că sunt româncă. Nu înțeleg... Mi-a zis: Help me! (n.r.: Ajută-mă!)” Dar nu am apucat să-i răspund nimic, pentru că acest băiat imediat a fost în spatele ei. Ce băiat? Este un băiat, să spune, de 1.60 m , 1.65 m. La început, recunosc, eu am avut impresia că este de etnie rromă, dar el nu înțelegea româna. Pentru că Luiza a vorbit cu mine în română, el nu și-a dat seama de nimic. El, în spatele ei, imediat, a pus piciorul pe prima treaptă și s-a uitat direct la mine. Are un caracter foarte agresiv. Se vede că este periculos. Este un băiat închis la culoare, cu părul brunet și un pic grăsuț. Și m-a întrebat de unde sunt.

Pentru că a văzut că am rămas cu privirea la Luiza. În ce limbă? În engleză m-a întrebat. Și eu i-am spus: Sunt din Turcia.”, i-am zis. ”De ce?”. Și el:”Nimic.” A zis:”Hai să mergem”, i-a spus să intre în bar. Ei i-a luat un suc. Și el nu și-a luat nimic. El, în timpul ăsta, s-a pus la o masă. El s-a pus cu spatele la mine, iar ea era pe cealaltă parte, se uita la mine. Nu am apucat să îi fac poză, pentru că nu mi-am dat seama, recunosc. Și apoi el avea niște căști wireless... Luiza se uita la mine și a început să vorbească. Eu am crezut că vorbește la telefon sau ceva... Și vorbea foarte rar. Și mi-a zis:Știu că ești româncă. Ăsta nu mă aude. Nu este atent.” Și a început să vorbească. Ce? Zice: Fată, eu sunt Luiza!” Și vorbea foarte rar. Deci, vă repet. Și eu nu mi-am dat seama care Luiza. Nu o cunoșteam. Este simplă la față. Nu este cum o difuzați dumneavoastră. Este simplă, are părul sub omoplați, mai scurt și simplu. Nu mi-am dat seama. Și zice:E și Alexandra cu mine!” Și în timpul ăsta, în dreapta, la 10 metri, și-a aruncat privirea la o dubă albasrtă. În duba aceea albastră, era un băiat slab și alb, în mijloc. Și în dreapta era un bărbat mai în vârstă, cred că avea la 40, 50 de ani. Și zice:Suntem ținute toată ziua pe drum!” Zice: Nu pot să fug de aici, pentru că îi ia viața!” Și, din nou, s-a uitat la acea dubă. Cui îi ia viața? Cred că se referea la Alexandra. Cred că Alexandra era ținută în acea dubă. E un pic mai înaltă decât mine, recunosc. Ce înălțime aveți? Eu am 1.60 m, ea cred că era puțin mai înaltă. Avea o pereche de blugi simpli pe ea și o bluză neagră. Nu avea geantă, nu avea nimic, nu avea telefon, nu avea nimic. Și în timpul ăsta a zis:Eu nu plec de aici fără ea și nici ea.” A zis ceva, la un moment dat, de fii-sa:Pe noi ne-a scos.” Și, la un moment dat:Fii-sa”. Dar eu nu înțeleg ce a vrut să zică cu chestia asta. Cum adică fii-sa”? A zis ceva:Știi cine ne-a scos pe noi din țară? Fii-sa!” Posibil să fi fost fiica lui Dincă? Nu știu, deci eu nu am urmărit cazul. Puteți să îmi mai descrieți o dată mașina? Este o mașină tip maxi-taxi. Mare? Să zicem dubă de maxi-taxi, dubă de transport. Albastră, închisă la culoare. În spate nu avea geamuri, în față avea toate gemurile pe toate părțile un pic fumurii.

Femeia susține că a văzut-o pe Luiza în pauza de la locul de muncă. Aceasta lucrează în Scauri, un mic orăşel între Napoli şi Roma.

"Am auzit o bubuitură mare... și când am ieșit, am dat să trec strada. Ei au plecat foarte repede și în față era băiatul acesta la volan, care era cu Luiza, în mijloc era băiatul acesta, care după mine e... Nu știu. Poate să fie și albanez, e străin oricum, se vede după față. Și în dreapta era acest domn bătrân, puțin grăsuț. Pe Alexandra nu am văzut-o, dar acum îmi dau seama, în momentul acela, când a zis Luiza: E și Alexandra cu mine!” Și s-a uitat cu ochii la mașină, eu cred că era în spate ținută. Ele sunt sechestrate sau ținute în Italia. O vedeam puțin speriată. Ce vârste aveau acei bărbați? Cred că băiatul ăla care stă la masă cu ea. în jur de 20 și ceva, 30, nu este foarte bătrân. Cel bătrân, care mie mi s-a părut român, are în jur de 40 și ceva, 50 de ani. Când au plecat, mai erau două mașini micuțe, una neagră și una gri, care era una în față și una în spate. Când au plecat ei cu această dubă, în față a plecat prima, cea gri și în spate era această mașină neagră. De la Napoli, spre Roma este o localitate, se cheamă Scauri. Pe această stradă, care leagă Napoli de Roma, să spunem, nu sunt camere. Pe autostradă dacă o luau erau camere. Deci, ei au luat-o prin Scauri, probabil ca să nu existe imagini. A zis:Eu nu plec de aici și nici ea fără mine.” Deci... A zis ceva de genul:Mi-e frică să fug pentru că îi ia viața!” Pentru că eu, la un moment dat, i-am făcut semn... ceva să intre în baie, pentru că dacă ea intra în baie, eu o închideeam, închideam și ușa barului și nu o mai scotea", a povestit femeia din Italia.