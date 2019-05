Dezvăluiri şocante ale unei cunoscute actriţe diagnosticate cu cancer! Teribil prin ce trece

Actriţa americană distinsă cu numeroase premii, inclusiv Emmy, a fost diagnosticată cu cancer de sân în septembrie 2017, scrie Agerpres.

Ea a declarat că această experienţă i-a oferit o pasiune renăscută pentru viaţă şi o ''apreciere mai profundă'' a artelor creative.

''(Cancerul) mi-a cristalizat în sfârşit priorităţile, care nu aveau nevoie de prea multă cristalizare'', a actriţa pentru publicaţia Net-a-Porter.

''Însă aş putea spune cu certitudine că am o apreciere mai profundă pentru lucrurile bune'', a adăugat ea.

''Efectele chimioterapiei sunt cumulative, aşa că în mod cert am simţit acest lucru mai mult către final, însă mersul la muncă a fost o metodă fericită de distragere a atenţiei şi am fost foarte încântată că am puterea de a o face'', a declarat Julia Louis-Dreyfus adăugând că a fi creativ în viaţa profesională şi a-i face pe oameni să râdă ''este un dar''.

Actriţa în vârstă de 58 de ani a explicat totodată decizia de a face publică suferinţa de care suferă. ''Dacă nu aş fi avut un serial care se bazează pe mine, nu ştiu dacă aş fi făcut totul public. Dar aveam două sute de oameni care aşteptau să mă întorc la muncă şi am vrut să vorbesc despre asta într-un mod care ar putea scoate în evidenţă ceva important. Accesul universal la asistenţă medicală a fost un subiect important pentru mine înainte de primirea diagnosticului şi cu siguranţă este şi mai important acum'', a menţionat vedeta.