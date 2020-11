Dieta cu apa calda. Scapi de 6 kg si iti recapeti stralucirea pielii in doar doua saptamani

Dieta cu apa calda. Primul pahar de apa bea-l dimineata, pe stomacul gol. Dieta cu apa calda trebuie tinuta pe parcursul a 15 zile, la capatul carora poti scapa de 5 – 6 kilograme.

Apa pe care o vei consuma de-a lungul dietei trebuie sa fie plata si sa aiba temperatura corpului, 36,5 – 37 grade Celsius. O poti fierbe si lasa la racit pana cand va atinge aceasta temperatura.

Cum tii dieta cu apa calda

Pe parcursul acestei cure de slabire nu va trebui sa reduci drastic consumul de alimente. Ideal ar fi sa respecti, insa, cele trei mese principale pe zi, intre care poti intercala una – doua gustari (un iaurt mic, un fruct, o mana de fructe oleaginoase) daca simti nevoia.

Dieta are rezultate spectaculoase daca nu vei consuma deloc carne in aceste 15 zile. Daca, insa, nu reusesti sa scoti carnea din alimentatia ta, reduc consumul acestui aliment la o data pe saptamana. Desigur, este exclus consumul de carne grasa sau preparata prin prajire. Poti opta pentru carne de pui sau de curcan preparata la grill. Sau, intr-o saptamana poti consuma carne, in cealalta peste, de asemenea preparat la gratar.

Renunta, totodata, la branzeturile si lactatele cu procent mare de grasime, la painea alba, la bauturile carbogazoase si cele alcoolice si, desigur, la zahar si produsele care contin zahar. Ceaiul si cafeaua bea-le neindulcite. Evita, de asemenea, cartofii. Supele, ciorbele, piureurile, prepara-le fara aceasta leguma.

Consuma, zilnic, una – doua cani de ceai verde neindulcit, care va contribui la accelerarea metabolismului. Nu uita ca orice dieta are rezultate mult mai buna daca este insotita de sport. Orice forma de activitate fizica este bine-venita, chiar si plimbarile in pas alert timp de 30-60 de minute pe zi.

