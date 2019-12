Dincă a cedat şi a povestit crimele: "Am luat o cârpă înmuiată în motorină şi am băgat-o pe fereastra butoiului după care i-am dat foc"

Profilerii criminaliști au schițat în tușe precise profilul ucigașului care a îngrăzit o țară întreagă. În celulă, ucigașul a cedat și a scris cu mâna lui ce le-a făcute fetelor. Cea mai chinuită victimă a lui Gheorghe Dincă a fost Luiza Melencu: 4 zile a supus-o unor orori greu de imaginat

Mărturisile ar fi fost redactate de către Gheorghe Dincă la începutul lunii noiembrie. În ambele cazuri, el a intrat în vorbă cu fetele pe care le-a luat la ocazie și apoi le-ar fi propus bani în schimbul relațiilor sexuale. Când a fost refuzat, a devenit agresiv și le-a dus pe fete acasă.

Potrivit declarațiilor sale, Dincă ar fi omorât-o pe Luiza Melencu pe 17 aprilie în urma unei crize de furie provocată de faptul că fata l-ar fi refuzat. După ce a bătut-o s-a dus să dea de mâncare la nutrii și când s-a întors a văzut că „fata nu mai mișca, iar mâinile erau moi”. Apoi ar fi incinerat cadavrul.

Avocatul familiei Melencu, dezvăluiri bombă din dosarul Caracal. Ce scrie în raportul comisiei medicale care l-a verificat pe Dincă

"Am luat o cârpă înmuiată în motorină și am băgat-o pe fereastra butoiului după care i-am dat foc cârpei, luând și corpul foc, aruncând în butoi deșeuri de plastic. Am mers în casă și am adunat tot ce am crezut că trebuie ars și am pus pe foc – aruncând când scădea focul tot felul de deșeuri de plastic. După ce au ars de tot, am mișcat cu un lemn să văd ce este în butoi și am văzut bucăți de oase și cenușă. Am intrat casă și am stat pe pat, lungit, adormind”, spune Dincă.

Pe Alexandra Măceșanu ar fi omorât-o când a găsit-o în mână cu telefonul cu care sunase la 112. „Am lovit-o destul de tare, căzând jos, lovindu-se cu capul de ciment – dar nu mai aveam control. Am realizat că am omorât-o”, se arată în declarația citată de Digi24.

„Am adăugat pe foc o plasă de plastic ce avea în ea 2-3 kilograme de vaselină. Iar ultima dată, o bucată de carton bituminat din acela gros. Telefonul pe care l-a atins Alexandra și tot ce era atins de ea, le-am pus pe foc”, a mai relatat Dincă.

Monstrul din Caracal, dezvăluiri şocante despre cum a violat-o 4 zile pe Luiza: "Mi s-a aprins becul. Nu mai judecam. Doream doar sex"