Directorul general al Fondului Monetar Internaţional: Recesiunea mondială provocată de coronavirus va afecta 170 de ţări

În urmă cu trei luni, FMI preconiza o creştere a venitului pe cap de locuitor în 160 de ţări. Banca Mondială, o instituţie vecină cu FMI la Washington, anunţă, în cel mai recent raport dat publicităţii, o probabilă recesiune în Africa subsahariană în 2020 - o premieră de un sfert de secol.

Ţările în curs de dezvoltare sunt cele mai vulnerabile în faţa acestui dublu şoc mondial al ofertei şi cererii.

We are faced with extraordinary uncertainty about the depth and duration of the crisis. Global growth will turn sharply negative in 2020. We anticipate the worst economic fallout since the Great Depression. https://t.co/fxjh0GVjrS #IMFmeetings #COVID19 pic.twitter.com/PGpROGD1LE

De două luni, 100 de miliarde de dolari au fost alocaţi unor ţări în curs de dezvoltare - de trei ori mai multe, în aceeaşi perioadă, decât în timpul crizei financiare din 2008. Nevoile financiare ale acestor ţări sunt evaluate la mii de miliarde de dolari.

We are projecting a partial recovery in 2021 if the #COVID19 pandemic fades in the second half of the year. But let me stress there is tremendous uncertainty around the outlook as there are many variable factors, including the duration of the pandemic. https://t.co/uCRjzn9HCk pic.twitter.com/ivav1zgOcG