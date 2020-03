Divorţul dintre Andreea Bălan şi George Burcea, prezis de Carmen Harra, în urmă cu 4 ani: "Nu se poate face nimic la ora actuală"

„În 2016 m-a întrebat cineva, ei chiar erau la început, vorbesc de patru ani în urmă și prima mea reacție a fost: este o relație de scurtă durată, o relație care nu o să meargă și ea este cea care o să pună punct foarte curând acestei relații, dar vor avea doi copii. Și exact așa s-a întâmplat.

A avut acești doi copii, dar relația nu avea cum să continue și să supraviețuiască energetic pentru că ei doi, din punct de vedere energetic nu erau deloc compatibili și iată că compatibilitatea asta și-a spus cuvântul la un moment dat. Nu cred că se poate face nimic la ora actuală, să găsească o soluție ca acești copii să aibă și tată și mamă și să se înțeleagă, să rămână prieteni, pentru că asta le rămâne de făcut”, a spus Carmen Harra la Antena Stars.

Citeşte şi: Andreea Bălan a dezvăluit clauza secretă din contractul prenupţial: "Dacă eu muream, George Burcea putea să vândă"

Prezicătoarea a mai spus că cei doi nu se vor putea obișnui unul cu celălalt, că vor avea o relație complicată, chiar toxică. A ținut să precizeze că George Burcea este un bărbat dificil și că nu vor rezista mult timp împreună.

„Numerologic vorbind, nu se pot acomoda unul cu celălalt. 7 cu 6 se bat cap în cap şi înseamnă o relaţie foarte dificilă, o relaţie toxică. Pe undeva s-ar completa, dar potrivirea între aceste două numere e imposibil de realizat. Nu sunt de mult împreună şi nu ştiu cât de mult vor rezista. E genul de relaţie pentru care trebuie să lucreze amândoi ca să meargă. Sunt doi oameni care văd lumea diferit; sunt atât de diferiţi încât e greu să reziste în timp. Nu văd un mariaj cu acest bărbat, ci doar o relaţie. El e un băiat foarte bun, dar într-o căsnicie trebuie să te potriveşti. Anul acesta nu-l prea ajută pe el pentru că e unul mai dificil. E un tip familist, generos, dintr-o bucată, norocos din multe puncte de vedere, inclusiv material. El i-ar putea fi un sprijin în viaţă dacă ea vrea să balanseze. Decizia acestei relaţii îi aparţine doar ei”, a mai spus Carmen Harra.

Citeşte şi: George Burcea, declaraţii bombă despre divorţul de Andreea Bălan: "Soţia mea ştia că am consumat droguri şi a anunţat Poliţia"

Andreea Bălan, dezvăluiri cutremurătoare despre despărţirea de George Burcea

Dacă până acum nu a dorit să comenteze absolut nimic despre despărţirea de soţul ei, Andreea Bălan a decis că este momentul să dezvăluie motivul pentru care s-a produs ruptura dintre ei. Surprinzător, artista nu exclude nici o posibilă împăcare între ea şi George Burcea, însă are o serie de condiţii.

Vedeta a mărturisit că 90% din ce s-a scris în presă este adevărat. În luna decembrie a anului trecut, actorul i-a spus Andreei că nu o mai iubeşte. Artista a recunoscut că a existat un contract prenupţial, dacă o să divorţeze, fiecare iese din căsnicie cu ce a venit.

„Dacă eu muream el putea să vândă o anumită proprietate pentru a întreține fetele. Pentru mine a fost foarte important să facem acest lucru. Da a existat un contract prenupțial și acesta stipulează ca dacă eu muream el putea beneficia de finațele mele, iar dacă divorțam fiecare pleca cu ce a venit. 90% din ce s-a scris în presă este adevărat, acum pot să vorbesc. A trecut o lună și acum lucrurile s-au clarificat, deși este tristă povestea.

Ne-am cunoscut la filmări și știam din prima zi ca el va fi tatăl copiilor mei. După stopul cardiac am decis că vreau să ne căsătorim pentru că mi-am dat seama că dacă nu o faceam și ceva se întâmpla cu mine el n-ar avea acces la anumite lucruri pentru a avea grijă de fetiță.

Citeşte şi: Andreea Bălan rupe, în sfârşit, tăcerea despre divorţul de George Burcea: "Nu mi-am dorit să fiu o mamă singură, este foarte greu"



A fost o nuntă pe care mi-am dorit-o, eu m-am ocupat de organizare. Nu mă mai simt întreagă, este dureros să accepți, încă n-am făcut asta, încă sunt în stadiul de șoc și furie. De o săptămână nu am reușit să plâng și azi am plâns prima oară. Este o situație pe care eu nu am putut să o schimb, am tras de relație, dar nu am avut ce să fac.

Eu eram ok, eram fericită. Eu am început să-i reproșez în decembrie lucruri de când și-a schimbat comportamentul. Nu pot să dau detalii foarte multe despre conversațiile noastre pentru că vreau să protejez copiii. Nu mai era la fel de drăgăstos, afectuos și când l-am întrebat ce are mi-a spus niste lucruri care m-au durut. Mi-a spus în vacanță, în decembrie, că nu mai are sentimente pentru mine, dar nu am crezut.

Mi-a spus cuvinte grele, am avut certuri mari. Şi-a deschis o traumă singur, nu a vrut să-i fiu alături, nici măcar nu a vrut ajutor de specialitate”, a spus Andreea Bălan, la Xtra Night Show.

Citeşte şi: Surpriză în showbiz! Încă un divorţ în familia artistei Andreea Bălan: "Când am vrut eu, n-a fost de găsit, iar acum..."