Doliu în showbizul românesc. Vedeta a transmis mesajul trist pe Facebook

Bunicul Ramonei Lăzuran s-a stins din viață, iar vedeta a postat un mesaj emoționant în mediul online, scriind că și-a rugat bunicul ”să mai aștepte”, numai că acesta ”nu a mai putut”.

"Toate serile copilăriei mele au fost râsete și fericire în casa lor, pe brațele lor… L-am rugat să mai aștepte… N-a mai putut”, a scris Ramona Lăzuran pe pagina sa de Facebook în dreptul unei imagini în care apare alături de bunicii ei.

„Odihnește-te în pace bunicule! Am avut șansa să beau un pahar de vin cu tine ultima dată. Ai trăit 90 de ani frumoși. Ne vei lipsi enorm și glumele tale amuzante, la fel”, a transmis şi Stelian Lăzuran, fratele vedetei, pe pagina sa de socializare.

Câteva ore mai târziu vedeta a publicat o fotografie în care este îmbrăcată în totalitate în negru, stă în mașină și are un buchet de flori pentru regretatul ei bunic care a decedat la vârsta de 90 de ani. "Florile lui preferate”, a fost mesajul publicat de Ramona Lăzuran referindu-se la florile de liliac mov și alb.

