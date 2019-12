DOLIU ÎN TIMIŞOARA. A murit în urma unei banale intervenţii la inimă. Acuzaţii de malpraxis

Avea 60 de ani și aștepta ca exact în acest an să iasă la pensie. Acasă avea o nepoțică de 7 ani pe care o adora. Femeia despre care vorbim la trecut a murit în spital, în luna februarie, la Timișoara, după o banală și comună intervenție minim invazivă. Chirurgul care a condus intervenția a asigurat-o că nu are de ce să-și facă griji, că totul va dura 30 de minute, iar apoi se va trezi și își va vedea de viață. De trezit, nu s-a mai trezit deplin, iar după trei săptămâni a murit pe patul de spital, sub ochii neputincioși ai rudelor și cadrelor medicale, care știau că nu mai au ce să-i facă.