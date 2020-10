Dominic Fritz, primarul ales la Timişoara, şi liderul PNL Alin Nica, negocieri la un pahar de vin la terasă. Mesajul dat de amândoi

"Am avut mai multe conversații cu Alin Nica în ultimele zile. Am decis împreună să prelungim perioada de negociere în speranța că vom ajunge la o înțelegere între PNL și USR PLUS despre majorități stabile și asumate atât în Consiliul Județean cât și în Consiliul Local.

"Am avut mai multe conversații cu Dominic Fritz în ultimele zile. Am decis împreună să prelungim perioada de negociere, în speranța că vom ajunge la o înțelegere între PNL și USR PLUS despre majorități stabile și asumate, atât în Consiliul Județean, cât și în Consiliul Local. Suntem conștienți de responsabilitatea mare cu care timișorenii și timișenii ne-au încredințat în 27 septembrie și hotărâți să transformăm Timișoara și Timișul împreună", a scris şi liderul PNL, tot pe Facebook.

Ambii au postat mesajele însoţite de o fotografie cu ei la terasă.

Organizaţiile PNL şi USR-PLUS din judetul Timis nu au reuşit să ajungă la o înţelege în privinţa unei colaborări în Consiliul local şi judeţean şi nici în privinta funcţiilor de viceprimari în Timisoara şi de vicepresedinti în Consiliul Judetean Timis.

După întâlnirea de săptămâna trecută, primarul ales al municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat ca este dispus sa se alieze chiar si cu PSD sau Pro Romania, pentru a fosta majoritate in Consiliul Local Timisoara, si i-a transmis lui Alin Nica un ultimatum.

Primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, este indignat de atitudinea liberalilor timișeni, care a dus la eșecul negocierilor privind alianța pentru guvernarea locală din următorii patru ani. Fritz spune că doar cu cinci minute înainte de semnarea acordului și conferința de presă programată, Alin Nica a spus că nu are mandatul Biroului Permanent Județean al PNL de a negocia posturile de viceprimari la Timișoara și vicepreședinți ai CJT. „Pentru mine e destul de dezamăgitor, recunosc am mers la aceste negocieri cu o anumită reținere, o reținere pe care poate o puteți înțelege, Am luptat în această campanie împotriva unui primar PNL, nu a fost o campanie ușoară, derapajele din Primărie au fost susținute și de PNL în ultimii opt ani. Am fost încurajat și chiar m-am bucurat că în această săptămână, la aceste negocieri, în acest dialog, am găsit un partener deschis și foarte dornic de a face lucruri pentru Timișoara și Timiș. Până azi dimineață, reținerea mea nu s-a dovedit a fi necesară, pentru că ne-am înțeles bine și chiar am discutat despre proiecte, centura feroviară, stadion, proiecte pe care vrem să le susținem împreună la București. Am mers destul de bine, am mers și cu niște frecușuri, cum este normal. E pentru mine o dezamăgire că au închis aceste negocieri, dar nu e vorba despre mine, ci pentru Timișoara și Timiș. E vorba despre ce putem face în acest moment dificil când avem o criză epidemiologică și o să intrăm și într-o criză financiară în curând și avem nevoie de aceste majorități stabile, am nevoie de o primărie complet funcțională. Le-am spus că până luni seara o să vreau să știu dacă PNL sub conducerea lui Alin Nica vrea să facă o majoritate cu noi în Consiliul Local și în Consiliul Județean, Dacă nu vor, va trebui să analizez și alte opțiuni, dar nu aș vrea. Dar să intri într-o negociere și cu cinci minute înainte de final să spui că nu ai mandat să închei negocierea îmi ridică semne de întrebare despre buna credință a acestor negocieri. Nu înțeleg de ce PNL spune că mai vrea timp să se gândească până la parlamentare. E un joc politic așa de bizar, că mi-e foarte greu să îl înțeleg. Constat că există un meci la nivel național, dar Alin Nica trebuie să se decidă dacă vor să joace meciurile din București cu toate mizeriile lor sau dacă vrem să facem ceva pentru ce am primit un vot de încredere din partea timișorenilor și a timișenilor în 27 septembrie. Asta nu e o abordare matură dacă vrei să guvernezi un oraș și un județ, nu se face așa ceva”, a declarat, astăzi, primarul ales Dominic Fritz.

Întrebat reporterul PRESSALERT.ro dacă a avut ieri o întâlnire informală cu avocatul Cosmin Tabără, propunerea PNL pentru postul de viceprimar, Fritz a răspuns: „M-am văzut ieri la un prânz pe o terasă cu Cosmin Tabără, pe care nu îl cunoșteam, am vrut să îl cunosc, a făcut parte și din echipa de negocieri. Dar nu a fost o întâlnire politică, am vrut să îl cunosc pentru că nu îl cunoșteam personal. De asemenea, întrebat ce opțiuni are dacă eșuează colaborarea cu PNL, Dominic Fritz a răspuns: „În momentul ăsta este în mâinile domnului Nica să decidă dacă Pro România sau PSD să facă parte din guvernare. El este singurul care decide dacă PSD sau Pro România o să aibă un viceprimar sau un vicepreședinte. Ce fac eu pot să spun abia când știu răspunsul lui. O să încep să vorbesc cu toți cei care au fost votați de timișoreni, inclusiv cu consilierii care fac parte din Pro România și PSD. O să analizez situația luni seara”. Dominic Fritz a mai spus că „vremurile când mami și tati din București rezolvă problemele aici, pentru noi, în Banat, au apus și sper că pot să vorbesc și pentru PNL că noi, din USR, suntem în stare să ne rezolvăm singuri problemele”. Întrebat dacă va merge sâmbătă, la învestirea lui Alin Nica în funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș, Fritz a răspuns: „încă nu mi-am verificat agenda pentru sâmbăta asta”.