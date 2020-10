Dominic Fritz, primarul Timişoarei, iese din izolare, după al doilea test Covid negativ

"Am făcut încă un test de Covid-19 astăzi și a ieșit și el negativ. Nici nu am și nu am avut simptome, așa că pot ieși din auto-izolare. M-am încălțat deja pentru o plimbare la soare!

Rog mult să aveți grijă de voi și de cei din jur. Purtați mască, aerisiți bine, fiți buni unii cu ceilalți la distanță. În ultimele zile am lucrat cu echipa mea, printre altele, la un plan ca să facem din Timișoara un oraș exemplar în combaterea pandemiei. Revin în curând cu detalii, ținem aproape!", a scris Fritz pe Facebook.

Miercurea trecută, primarul ales al Timișoarei a anunțat că s-a autoizolat după ce cu două zile înainte se întâlnise cu o persoană care ulterior a fost confirmată cu COVID-19. El a precizat apoi că rezultatul testului a fost negativ, dar a rămas în izolare până la primirea rezultatului celui de-al doilea test.

