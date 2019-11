Donald Trump: primele mărturii televizate în vederea destituirii preşedintelui american

Momente-cheie ale primelor mărturii televizate în acheta Congresului în vederea destiturii lui Trump. Diplomaţii ale căror mărturii au fost televizate miercuri sunt William Taylor, diplomatul cu cel mai înalt rang la Ambasada Statelor Unite la Kiev, şi George Kent, un oficial de rang înalt la Departamentul de Stat, un specialist în Ucraina.



PRIORITATEA LUI TRUMP ÎN UCRAINA



William Taylor a raportat o discuţie pe care a auzit-o recent, care prezintă imaginea unui Donald Trump obsedat de interesele sale politice personale.



La 26 iulie, la o zi după ce i-a cerut omologului său ucrainean să ancheteze cu privire la rivalul său politic Joe Biden, preşedintele american a discutat la telefon cu unul dintre apropiaţii săi, ambasadorul la Uniunea Euopeană (UE) Gordon Sondland, care se afla la Kiev.



Unul dintre colaboratorii lui Taylor, care i-a auzit pe cei doi discutând, l-a întrebat apoi pe Sondland ce credea locatarul Casei Albe despre Ucraina.



”Ambasadorul Sondland a răspuns că preşedintele Trump se interesa mai mult de ancheta cu privire la Biden” decât de situaţia acestei ţări, a dezvăluit ataşatul cu afaceri.



”MARTOR VEDETĂ”



Mai mulţi aleşi republicani le-au reproşat celor doi diplomaţi că nu au vorbit niciodată cu Donald Trump şi că extrapolează pe baza unor surse indirecte.



”Într-o frază avem şase persoane implicate în patru conversaţii”, a ironizat Jim Jordan interogându-l pe William Taylor. ”Nu pot să cred că sunteţi martorul lor vedetă!”.



”Credeam că am fost clar când am spus că nu sunt aici pentru a ţine partea unei tabere sau alteia”, i-a răspuns amabasadorul care a rămas calm tot timpul.



CANALUL ”NEOBIŞNUIT”



Cei doi diplomaţi au prezentat cum un canal diplomatic ”neobişnuit” a dublat, puţin câte puţin, canalul ”oficial” în Ucraina.



Acest canal, înfiinţat de avocatul personal al lui Donald Trump Rudy Giuliani, era ”contrar intereselor americane în această ţară”, potrivit lui Taylor.



Giuliani ”căuta ceva să-l murdărească” pe Joe Biden, bine plasat să-l înfrunte pe Donald Trump în alegerile prezidenţiale din 2020, a declarat George Kent.



”La jumătatea lui august mi s-apărut evident că eforturile sale” ”contaminau de-acum” relaţiile între Kiev şi Washington, a adăugat el.



FIUL LUI BIDEN



Fiul lui Joe Biden, Hunter Biden a intrat în Consiliul de Administraţie al unui grup ucrainean în domeniul gazelor naturale, Burisma, în 2014. În acelaşi moment, tatăl său, în calitate de vicepreşedinte al Statelor Unite, s-a implicat în eforturi americane în vederea susţinerii acestei ţări, în plină revoluţie.



Or, Donald Trump îl acuză pe Joe Biden de faptul că a cerut, la puţin timp după aceea, destituirea unui procuror ucrainean, pentru a proteja acest grup de o anchetă de corupţie.



George Kent a recunoscut că a semnalat Casei Albe faptul că numirea lui Hunter Biden risca să creeze ”impresia unui conflict de interese”.



”N-am văzut însă niciun efort american de a proteja Burisma de o anchetă”, a adăugat el, dând asigurări că nu există ”nicio” bază în susţinerea acuzaţiilor preşedintelui.



MORŢII UCRAINENI



De-a lungul audierii, cei doi diplomaţi au încercat să amintească mizele dosarului pentru Ucraina.



Statele Unite au suspendat, la începutul verii, un ajutor militar în valoare de 400 de milioane de dolari destinat acestei ţări, deblocat până la urmă la jumătatea lui septembrie. Trump este suspectat că s-a folosit de el pentru a face presiuni asupra Kievului.



Or acest ajutor era ”crucial pentru apărarea Ucrainei” angajată de cinci ani într-un război cu Rusia, a subliniat Taylor.



Diplomatul a povestit că s-a dus săptămâna trecută pe linia de front, unde un militar ucrainean tocmai murise, sugerând că, fără acest ajutor, bilanţul ar fi putut să fie mai mare.Momente-cheie