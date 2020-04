Donaţie impresionantă făcută de Beyonce pentru serviciile de sănătate personală şi mintală. Ce sumă a donat vedeta

Fundaţia artistei sprijină mai multe organizaţii în eforturile de a oferi resurse de bază - alimente, produse de curăţenie, medicamente - pentru a atenua dificultăţile cu care se confruntă unele comunităţi.

BeyGOOD a făcut un parteneriat şi cu National Alliance in Mental Illness, care sprijină oamenii din Houston, New York, New Orleans şi Detroit.