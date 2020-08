Dorin Cioabă a scăpat de coronavirus! El a luat virusul de la Piteşti

"Suntem bine, suntem acasă. Mâine mai avem doar o zi de stat în izolare, azi au venit testele, sunt negative, suntem vindecați", a anunțat Cioabă.

El spune că a luat virusul în urma unui stabor (n.r. instanță de judecată civilă în societatea romă) desfășurat în Pitești. După ce a fost anunțat că persoanele care au participat la judecat s-au simțit rău a făcut și el teste care au adeverit că are virusul SARS CoV-2. A urmat un tratament în spital, după care a fost externat și a rămas în izolare, acasă.

"M-am dus la un stabor în Pitești, la o rupere de logodnă, și acolo am luat. Ori poate la restaurantul unde am stat și unde am băut o cafea, sau cu cei cu care m-am pozat pe acolo și am vorbit. Pe urmă, am venit acasă și am simțit o răceală. Am cezut că e răceală noarmală, dar pe urmă am văzut că cei care au fost cu mine au ajuns la spital, așa că m-am dus și eu să stau câteva zile. Da, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat cu bine", a povestit Dorin Cioabă.