Dosarul 10 august: Huliganii din Piata Victoriei, judecaţi după ce s-au bătut cu jandarmii, condamnaţi cu suspendare

Cei 12 inculpati au primit sentinte de pana la 3 ani de inchisoare, potrivit ziare.com. In cazul a 11 dintre acestia judecatorii executarea pedepsei a fost suspendata, iar o singura persoana trebuie sa execute pedeapsa in penitenciar- deoarece avea o sentinta veche.

Inculpaţii trebuie să plătească şi daune morale între 1.000 de lei si 1.500 de lei pentru trei dintre jandarmii care au intervenit în seara de 10 august 2018 în Piaţa Victoriei. De asemenea, daune materiale de circa 5.000 de lei trebuie să primească şi firma de salubrizare, dupa ce huliganii au distrus cosurile de gunoi si jardinierele din Piata Victoriei.

Iata decizia data vineri de Judecatoria Sectorului 1:

Ionut Mocanu: 1 an, 6 luni si 20 zile inchisoare cu suspendare si munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 80 de zile in cadrul ADP Sector 4 sau in cadrul DGASPC - Sector 5.

Marian Bogdan: 1 an si 11 luni inchisoare cu suspendare si munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 80 de zile in cadrul Primariei Joita sau in cadrul Primariei Cosoba.

Adrin Eugen Iordache: 1 an 8 luni si 20 zile inchisoare si munca neremunerata in

folosul comunitatii pe o perioada de 80 de zile in cadrul Politiei Locale a Sectorului I sau in cadrul DGASPC - Sector 6.

Daniel Traian Somesan: 2 ani si 8 luni inchisoare cu suspendare si munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 90 de zile in cadrul Primariei Stefanestii de Jos sau in cadrul Scolii Generale Stefanestii de Jos.

Claudiu Daniel Ticu: 1 an si 9 luni inchisoare cu suspendare si munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 80 de zile in cadrul ADP Sector 2 sau in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti - Administra?ia Cimitirelor si Crematoriilor Umane.

Ciprian- Valentin Velici: 2 ani, 1 luna si 10 zile inchisoare si munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 80 de zile in cadrul Primariei orasului Bocsa sau in cadrul Primariei comunei Brezovia.

Georgian Marian Voicu: 3 ani de inchisoare, dar trebuie sa execute 6 ani de inchisoare deoarece instanta a contopit o pedeapsa mai veche data de Tribunalul Cluj.

Laurentiu Gabriel Ilie: 3 ani de inchisoare cu suspendare si munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 90 de zile in cadrul DGASPC - Sector 4 sau in cadrul DGASPC - Sector 1.

Mihai Stefan: 1 an si 7 luni inchisoare cu suspendadre si munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 80 de zile in cadrul Primariei Stefanestii de Jos sau in cadrul Scolii Generale Stefanestii de Jos.

Cosmin-Nicusor Stroe: 2 ani 2 luni si 10 zile inchisoare cu suspendare si munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 90 de zile in cadrul Bazei Sportive Rosu sau in cadrul Scolii Generale Alexandru Odobescu.

Stefania -Aura Badalan: 1 an 8 luni şi 20 zile inchisoare cu suspenare si munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 70 de zile in ADP Sector 4 sau in cadrul DGASPC - Sector 5.

Petru-Alexandru Ciumas: 1 an 8 luni şi 20 zile inchisoare si o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 80 de zile in cadrul ADP Sector 3 sau in cadrul DGASPC - Sector 1.