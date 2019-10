Articol publicat in: Justitie

Dosarul în care sunt anchetaţi medicii legişti de la INML ajunge la DIICOT

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Dosarul în care sunt anchetaţi medicii legişti de la INML ajunge la DIICOT. Anunţul a fost făcut de Bogdan Licu. Procurorul General, Bogdan Licu, a anunţat, marţi, că dosarul în care au fost audiaţi luni doi medici legişti din cadrul INML se mută la DIICOT. "Am fost informat în această dimineaţă că dosarul o sa fie declinat la DIICOT întrucât s-a început urmărirea penală in rem pentru favorizarea infractorului şi prin urmare se conexeaza la dosarul de bază", a declarat Bogdan Licu. Este vorba despre dosarul deschis de Parchetul General în urma unei sesizări depuse de Alexandru Cumpănaşu. Procurorii verifică modul în care specialiștii INML au analizat oasele găsite de anchetatori în cazul Caracal. În cauză sunt cercetate infracțiunile de favorizarea făptuitorului și abuz în serviciu. "Pe rolul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică se află în lucru un dosar penal format ca urmare a unei sesizări privind nereguli în modul de întocmire a analizei ADN de către specialiştii din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală, ca urmare a expertizei dispuse privind dispariţia minorei Alexandra Măceşanu. Urmărirea penală a fost începută in rem pentru infracţiunile de favorizarea făptuitorului, prevăzută de art. 269 din Codul penal şi abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 din Codul penal", a transmis Parchetul General. Medicii legişti care s-au ocupat de cazul Caracal au fost chemaţi la audieri la IGPR pentru a da explicaţii despre probele ADN găsite în butoiul din curtea lui Gheorghe Dincă şi despre expertizele în cazul oaselor găsite în liziera de la marginea pădurii de lângă Caracal, unde Gheorghe Dincă a declarat că a aruncat rămăşiţele Luizei Melencu. Declaraţii surpriză ale unui medic legist la audierile în cazul Caracal. Ce spune despre PLANTAREA DE PROBE

