Articol publicat in: Justitie

Medici legişti, audiaţi în cazul Caracal

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Medicii legişti care s-au ocupat de cazul Caracal au fost chemaţi la audieri la IGPR. Ei trebuie să dea explicaţii despre probele ADN din butoi şi din lizieră. Parchetul General a deschis, în urma unei sesizări depuse de Alexandru Cumpănaşu, un dosar penal in rem privind modul în care specialiștii INML au efectuat au analizat oasele găsite de anchetatori în cazul Caracal. În cauză sunt cercetate infracțiunile de favorizarea făptuitorului și abuz în serviciu. "Pe rolul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică se află în lucru un dosar penal format ca urmare a unei sesizări privind nereguli în modul de întocmire a analizei ADN de către specialiştii din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală, ca urmare a expertizei dispuse privind dispariţia minorei Alexandra Măceşanu. Urmărirea penală a fost începută in rem pentru infracţiunile de favorizarea făptuitorului, prevăzută de art. 269 din Codul penal şi abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 din Codul penal", a transmis Parchetul General. Dosarul a fost deschis ca urmare a unei plângeri penale depuse de Alexandru Cumpănaşu, a anunţat procurorul General, Bogdan Licu. DIICOT a anunţat, la începutul lunii septembrie, citând un raport al INML, că fragmentele osoase găsite în cenuşa din butoiul metalic de la domiciliul lui Gheorghe Dincă aparţin Alexandrei Măceşanu, cu o probabilitate de 99,93%. "Din concluziile raportului de expertiză medico-legală rezultă faptul că analiza genetică a probelor biologice de os, reprezentată de elemente dentare selectate din coletul cu fragmente osoase, găsite cu ocazia cercetării la faţa locului în cenuşa din butoiul metalic de la domiciliul inculpatului Dincă Gheorghe, a condus la evidenţierea unui profil ADN unic, aparţinând unei persoane de sex feminin", anunţa DIICOT. loading...

