Dr. Dre şi fosta soţie, la cuţite pentru averea de un miliard de dolari

Războiul abia acum începe, deoarece Dr. Dre, cu o avere estimată între 820 de milioane și un miliard de dolari, nu are de gând să îi dea vreun cent fostei sale soţii.

Rapperul susține că fosta soție nu este îndreptățită să beneficieze de averea sa, întrucât a semnat un contract prenupțial înainte de a deveni doamna Young.

„Am fost extrem de reticentă, rezistentă și temătoare să semnez acordul și m-am simțit încolțită. Având în vedere presiunea extraordinară exercitată de Andre, nu am avut nicio opțiune decât să angajez un avocat și, fără voia mea, am semnat acordul cu puțin timp înainte de căsătoria noastră”, mărturisește Nicole Young în documentele depuse la dosar, citate de TMZ.

Ea susţine că la doi ani după acest eveniment, Dr. Dre ar fi rupt în fața ei contractul prenupțial. „Andre a recunoscut că s-a simțit rușinat că m-a presat să semnez un acord premarital și a rupt mai multe copii ale acordului, în fața mea. Din ziua în care a rupt acordurile, amândoi am înțeles că nu a existat niciun contract prenupțial și că a fost total nul și neavenit”, se mai arată în documente.

Nicole (50 de ani) și Dr. Dre (55 de ani) au împreună doi copii adulți, un fiu pe nume Truice (23 de ani) și o fată pe nume Truly (19 ani).

Dr. Dre, pe numele său real Andre Romelle Young, este rapper, compozitor, inginer audio, producător de înregistrare, antreprenor și actor american. Bărbatul a fondat Aftermath Entertainment și este și coformatorul Death Row Records. Mai mult decât atât, el a și apărut în filme cunoscute: ”Set It Off”, ”Up in Smoke Tour”, ”Training Day”, ”The Wash”, ”Shady Talez”. În 1986 l-a întâlnit pe Ice Cube, cu care a colaborat pentru a produce melodii pentru Ruthless Records, o casă de discuri ce producea melodii rap, întocmită de rapperul Eazy-E.