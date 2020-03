Dr. Emilian Imbri, avertiment sumbru în plină pandemie de coronavirus: Va trebui să convieţuim cu el, va reveni în momente prielnice

Iată o parte din răspunsurile medicului Emilian Imbri, managerul Spitalului Clinic "Dr. Victor Babeș" la întrebări despre coronavirus.

Realizator (Maria Țoghină): Pandemia de coronavirus este o provocare și la nivelul asigurării informării corecte a cetățenilor. Cu toate eforturile depuse, în mediul virtual continuă să fie puse în circulație, informații și scenarii care ridică semne de întrebare în ceea ce privește veridicitatea lor. Este sau nu noul coronavirus mai periculos decât virusul gripal sezonier?

Emilian Imbri: NU. De ce? Pentru că, dacă dacă am considera că toți avem acest virus cu noi, așa cum averm extraordinar de multe bacterii și visurusuri pe noi și le purtăm de ani de zile, atunci am realiza ca acest virus îți creează timpul necesar pentru a te adresa medicilor. Cât timp ai pentru a te adresa medicilor? De la momentul în care bănui că ai putea avea ceva și până la momentul în care apar primele simptome. Ca atare, ce se întâmplă în lume în momentul de față din ce statistici avem, mortalitatea este undeva cu mult sub ceea ce se întâmplă cu virusul gripal obișnuit. Și vă dau un exemplu dintr-o statistică mondială, care arată că, până în prezent, mortalitatea cauzată de virusul corona pe plan mondial, de la 1 ianuarie și până în prezent, este undeva până în 10.000 de cazuri. Mortalitatea dată de virusurile gripale este undeva pe la 95.000 de cazuri. Ca atare, nu consider că este mai periculos, consider însă că este mai rapid în modul în care se transmite și că depinde de noi dacă putem să conviețuim cu el, sau nu. Pentru că noi va trebui să conviețuim cu acest virus, pentru că a ajuns și la noi și în toată lumea și va rămâne, iar apoi va reapărea în momente prielnice. Dacă reușim să îl controlăm, să ne coordonăm și să îl ținem la respect, atunci sigur că vom câstiga, așa cum am câștigat lupta cu hepatita, cu TBC-ul și cu alte afecțiuni care determină suferințe mult mai mari decât acest coronavirus.

Realizator: Vom scăpa de acest virus în aprilie-mai, odată cu încălzirea vremii?

Emilian Imbri: NU! Este un răspuns ferm, Pentru că eu cred în niște profesori și profesioniști pe care i-am avut ca dascăli și ca și sfătuitori, este vorba despre prof. Adrian Streinu Cercel, care este un om pregătit și știe ce vorbește, este vorba despre prof. Alexandru Rafila. Merg pe informațiile date de acești oameni deosebiți și spun că această infecție va avea o perioadă de ascesiune, o curbă de vârf, după care va urma o curbă coborâtoare. Știm că ar putea să dureze acest șoc două, trei sau patru luni. Cine va putea influența ce se întâmplă? Fiecare dintre noi, într-un mod atât de simplu încât pare ridicol: trebuie să ne spălăm, să ne izolăm, și să fim prudenți și să ne adresăm la timp celor care știu meseria asta, medicilor.

Realizator: Este adevărat că există două tulpini și că în România se manifestă cea mai puțin agresivă?

Emilian Imbri: Eu nu sunt specialist în acest domeniu, dar am avut o videoconferință rapidă și am asistat două ore la o discuție între toți șefii de disciplină de boli infecțioase din țară: Iași, Cluj, Timișoara, București, în frunte cu prof. Streinu Cercel, care au încercat să găsească niște scheme de tratament. Din păcate, tratamentul pentru această afecțiune nu este standardizat, nu este stabilit așa cum avem tratamente pentru diversele boli care au și coduri, și mergem pe un tratament care tatonează infecțiile și manifestările. Totuși, manifestările bolii sunt ușoare. De ce se moare? Mor persoanele în vârstă. De ce? Pentru că au niște comorbidități, cum le spunem noi....

Realizator: Adică niște afecțiuni grave!

Emilian Imbri: Sigur că da. De ce se moare atât de mult în Italia?