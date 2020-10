Dr. Streinu Cercel: "Circuitul medicamentului e clar. Antiviralele sunt prescrise de infecţionist, se dau până ajunge pacientul în ATI"

În replică, dr. Streinu-Cercel a explicat că nu institutul pe care îl conduce distribuie medicamente, existând o trasabilitate foarte clară în acest sens.

"Există o trasabilitate clară a medicamentului. Toate medicamentele care vin în România de la Comisia Europeană ajung la Unifarm, unitate în subordinea Ministerului Sănătății. Spitalele solicită medicamentele, fac o hârtie, iar în baza ei primesc medicația gratuită. Fiecare unitate solicită, altfel nimeni nu primește nimic", a explicat managerul de la Matei Balș.

Potrivit lui Streinu-Cercel, în momentul de față în depozitele Unifarm mai există aproximativ 4000 de doze de Remdesivir. Managerul de la Matei Balș a mai explicat că pacienții primesc tratamentul antiviral numai în baza prescripției unui medic infecționist, iar asta se întâmplă înainte ca bolnavul să ajungă la terapie intensivă.

"Dl. profesor Bubenek a tras un semnal de alarmă, atenție, a spus am niște informații, a spus că nu are datele, cum că nu s-ar fi primit. Remdesivirul se administrează înainte ca pacientul să ajungă la ATI, dacă se așteaptă să ajungă acolo partida e pierdută. E o falsă problemă. Dacă inducem populației că s-ar întâmpla ceva, am greși. Circuitul medicamentului e foarte clar: Comisia Europeană – Ministerul Sănătății – Unifarm – spital. Medicația antivirală se dă înainte ca pacientul să ajungă în terapie intensivă, acolo se face susținere vitală, nu mai are nevoie de antiviral. Toți cei care lucrează la ATI fac tot ce le stă în putință să salveze vieți. Noi infecționiștii încercăm să le salvăm înainte să ajungă la ATI", a spus prof. dr. Adrian Streinu-Cercel.

Managerul de la Matei Balș a explicat că Institutul pe care îl conduce a solicitat zilele trecute 200 de doze de Remdesivir, pe care le-a și primit.

Dr. Streinu Cercel este de părere că mult mai important e ca oamenii să nu aibă nevoie de Remdesivir, iar asta nu se poate întâmpla decât respectând măsurile de protecție.

"În contextul în care va continua numărul actual de infectări e clar că la un moment dat Remdesivir nu va mai ajunge pentru toată lumea. Divergențele de opinie mă interesează mai puțin, noi trebuie să găsim soluții în lupta cu pandemia. Toți colegii au făcut tot ce le-a stat în putință să salveze cât mai mulți oameni. Oamenii trebuie să înțeleagă să poarte mască, dacă purtăm toți inclusiv pe stradă o să vedem că or să scadă cazurile în următoarea lună", a mai spus prof. Streinu-Cercel.