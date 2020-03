Dragoş Săvulescu, previziuni de coşmar: "Într-o lună, România va avea zeci de mii de cazuri de COVID-19. Vor fi momente înfricoşătoare"

Dragoş Săvulescu, aflat de mai multă vreme în Italia, a postat un mesaj pe Facebook

„I. In nebunia mondiala a Coronavirusului, aflandu-ma in miezul absolut al focarului – in Italia, si privind de aici la ce se intampla in Romania, tin sa punctez cateva lucruri importante care de aici, din miezul problemelor, se vad extrem de clar:

1. Autoritatile romane au dormit timp extrem de indelungat, fara sa ia masuri puternice inca de acum cel putin 2 saptamani. Au permis inundarea Romaniei cu multe persoane ce vin din zonele rosii ale Europei. Nu au avut si nu au sub control extrem de multe persoane care ar trebui sa fie in carantina. Nu au organizat cum trebuie supravegherea acestora. Nu au inasprit la timp legislatia pentru cazurile persoanelor care pun in pericol soarta comunitatii. Au facut-o extrem, extrem de tarziu, chiar tardiv. Discutam in mod evident fie de interese electorale, incompetenta sau prostie pura. Cel mai probabil toate la un loc.

2. Oamenii nu au inteles ce se intampla, nu realizeaza dimensiunea problemei. Isi inchipuie probabil ca totul este fie o gluma, fie o mare exagerare, fie o uriasa conspiratie. Isi inchipuie ca lor nu li se poate intampla nimic. Nu au forta sa gandeasca si sa prevada ce va fi in mai putin de 3 saptamani de astazi. Le pot spune eu acum, vazand ce se intampla aici in Italia si peste tot in lume: Romania va avea zeci de mii de cazuri de Coronavirus in maxim o luna. Spitalele vor fi asediate si ultradepasite. Oamenii se vor sufoca la propriu, fara a avea nicio sansa sa fie ajutati. Romanii isi vor pierde bunici, parinti, frati si surori, soti sau sotii, unii chiar copii. Vor trai momente infricosatoare si vor ramane marcati pe viata.

II. In aceasta situatie, in ciuda faptului ca am fost extrem de nedreptatit de Sistemul care conduce Statul Roman, fiind inca intr-o situatie – desi departe de intentiile lor criminale – nu extrem de placuta, am decis sa incerc sa imi ajut compatriotii si sa pun si eu umarul, alaturi de alte persoane (culmea ironiei – uniii dintre ei nedreptatiti la fel de reprezentantii acestui Sistem nenorocit), la ajutarea unor spitale importante din Romania aflate in prima linie in lupta cu acest virus criminal.

In acest sens, am donat suma de 30.000 Euro Spitalului de Boli Infectioase "Matei Bals"din Bucuresti si suma de 20.000 Euro Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta. Sper ca aceasta suma de 50.000 Euro sa contribuie, alaturi de eforturilor altor romani cu suflet la ajutarea multor bolnavi si la salvarea multor vieti!

Tin sa ii felicit public pentru gesturile lor pe Gigi Becali, Andra, fratii Paval , Simona Halep si pe toti care au inteles ca acum e momentul critic pentru a ajuta sistemul de sanatate din Romania, sistem ce se va confrunta extrem de curand cu un tsunami care, din pacate, va fi fatal pentru multi oameni.

In acelasi timp, ii indemn public si pe alti romani ce au posibilitati financiare sa ajute ACUM acest sistem public de sanatate romanesc, fiind constienti ca astfel pot salva probabil mii de vieti!

III. STATI IN CASA!!!".

Dragoş Săvulescu se află de mai bine de un an în Italia, el refugiindu-se acolo în februarie 2010, imediat după ce a fost condamnat joi de Înalta Curte la 5 ani de închisoare cu executare, în dosarul retrocedărilor ilegale din Constanţa. A fost dat în urmărire internaţională, dar nu a fost localizat până pe 13 ianuarie, anul acesta, când autorităţile italiene au anunţat că Dragoş Săvulescu s-a predat la poliţia din Napoli, fiind însoţit de un avocat.

În urmă cu câteva săptămâni, presa a scris că instanţa din Italia a decis să-l elibereze fără să-i impună condiţii sau restricţii - mai mult, Săvulescu a părăsit arestul fără să plătească vreo cauţiune.