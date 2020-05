Dragoste de mamă! O tânără aflată în faza terminală şi-a părăsit copiii ca să nu o vadă murind: "E cel mai bun cadou pe care li-l las"

Tânăra s-a internat într-un azil din Glasgow, iar de acolo îşi organizează funeraliile în cele mai mici detalii. Femeia nu vrea să lase această treabă neplăcută în seama celor dragi: „Mi-am pus la punct toate detaliile înmormântării. Nu vreau ca familia mea să aibă pe cap pregătirile, când va veni momentul. Vreau să îi protejez cât pot de mult”, a explicat ea.

De asemenea, Jennifer le pregăteşte fetiţelor cadouri, felicitări şi scrisori pe care acestea să le primească în momentele importante ale vieţii lor: la zilele de naştere, atunci când se vor căsători sau atunci când vor deveni mame.

„Am ales să îmi țin copiii departe de ultimul capitol al vieții mele. A fost o decizie aproape imposibil de luat, suport greu gândul că sunt departe de ele, dar cred că este cel mai bun cadou, ultim cadou, pe care pot să li-l las”, spune Jennifer.

Femeia și-a împărtășit gândurile într-o scrisoare adresată tuturor celor care i-au fost alături în ultimele luni.

„Ultimul capitol al vieții mele se va scrie în ospiciul Marie Curie. Nu am cuvinte să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine. Inima mea e făcută bucățele... nu mai sunt lângă familia mea, dar am convingerea că am luat cea mai bună decizie”, a scris femeia.

Boala degenerativă de care suferă Jennifer a evoluat galopant. În prezent, tânăra nu mai poate vorbi sau înghiți fără să se înece: „Un tub mă ține în viață, altfel nu aș putea mânca”.