Drama actriţei Eugenia Şerban! A descoperit că are două cancere, în acelaşi timp: "Am stat 12 ore în operaţii"

"Anul trecut în luna aprilie a început totul. Mergând la controlul ginecologic anual, s-a descoperit că ceva nu este în regulă, și așa au început investigațiile. În luna iunie, s-a confirmat cancerul ginecologic.

Imediat după biopsie, medicul a hotărât să mi se facă de urgență o ecografie de sân, în aceeași zi. A fost una dintre cele mai urâte zile din viața mea, ziua în care am aflat că am și cancer la sân. Așa a început totul.

Citeşte şi Eugenia Şerban, cu ochii în lacrimi: "A venit momentul să-mi extirp ambii sâni!"

Prima dată am crezut că este o greșeală, am tot sperat să nu fie adevărat și am început toate investigațiile necesare. RMN-uri, CT-uri, PET CT, biopsii, iar cel mai greu a fost să aștept rezultatul biopsiilor. Prima perioadă m-a dărâmat, aveam mii de întrebări în cap… De ce eu? De ce mie? Și încă nu aveam habar ce va urma.

Am să-ți spun că am început cu operațiile și apoi a urmat restul tratamentelor. La sfârșitul lunii iulie, am participat la Festivalul de la Sighișoara, unde colegii mei mi-au acordat suport emoțional, ridicându-mi moralul ca să pot trece la pasul următor.

Am avut un curaj inconștient!

Chiar dacă echipa de medici (Chirurgie Generală, Chirurgie Plastică și Oncologie) a încercat să mă convingă să fac intervențiile pe rând, încăpățânarea mea și dosarul medical, favorabil în privința stării de sănătate generale, i-au determinat să prindă și ei curajul de a-mi face toate intervențiile deodată, pentru că eu voiam să fiu din nou pe scenă, peste două luni. Medicii zâmbeau și spuneau: „Vom vedea! Nu va fi chiar cum vrei tu!.

Au fost grele primele 2-3 zile, până am depășit perioada terapiei intensive și am reușit să mă ridic. Din acel moment, am început să privesc viitorul cu speranță.

În această perioadă sunt foarte bine, dar foarte dornică să-mi încep activitatea. Sper să se întâmple foarte curând, să fim și noi lăsați să ne reîncepem activitățile artistice. Viața mea este aceeași, doar că ordinea priorităților s-a schimbat.

Citeşte şi: O actriţă româncă trece prin momente cumplite: Sânii i s-au necrozat şi are nevoie de mastectomie



Sănătatea, copilul, cariera, familia și prietenii mei. Sunt anumite lucruri poate cărora nu le dădeam importanță înainte. Bucuria fiecărei zile, fiecare dimineață… Iubeam florile și înainte, dar astăzi le iubesc mult mai mult. Știu să mă bucur de ele.

Știu să mă bucur poate mai mult decât înainte de fiecare răsărit de soare și de fiecare apus. Înainte erau doar lucruri obișnuite, acum sunt importante. Am învățat să fac diferența între oameni și am învățat că, într-adevăr, cei importanți din viața ta îți sunt alături și în momentele dificile, nu doar atunci când ești bine", a declarat Eugenia Şerban pentru Viva.ro.