DRAMA URIAŞĂ a lui KAMARA. Fiul său se va trata în Turcia de o BOALĂ CRUNTĂ

Leon Akim, fiul de 5 ani al lui Kamara, are şanse să ducă o viaţă normală. Cazul său a fost prezentat specialiştilor din Turcia, care au stabilit că micuţul poate începe un tratament cu celule stem, dar şi o intervenţie la nivelul coloanei vertebrale.

Copilul a fost diagnosticat cu tetrapareză spastică, la scurt timp de la nașterea sa care a avut loc cu două luni înainte de termen.

Kamara îşi tratează fiul în Turcia cu banii de la FERMA. Boala TERIBILĂ de care suferă micuţul Leon

Problemele au început în prima zi de viață și i-au afectat micuțului partea stângă a creierului, cea responsabilă de zona motorie. Deși are 5 ani, Leon se folosește doar de un braț, poartă pampers, cântărește 10 kilograme și are nevoie de supraveghere permanentă. Din cauză că mușchii săi sunt scurți și genunchii încovoiați, Leon are mâna stângă și membrele inferioare inerte și nu a mers niciodată nici măcar de-a bușilea. Șanse de ameliorare a stării sale generale există, la fel și posibilitatea ca el să meargă într-o bună zi.