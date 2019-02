DSP a făcut plângere penală împotriva lui Matteo Politi, falsul medic italian, şi a angajatelor care i-au dat codul de parafă

Matteo Politi, italianul cu opt clase acuzat că a practicat medicina în mai multe clinici private din România cu acte false, a fost prins când încerca să fugă din țară prin Vama Curtici. Poliția de Frontieră l-a reținut miercuri dimineaţă într-un tren cu destinaţia Budapesta. Miercuri seară, pe numele său a fost emisă ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore sub acuzaţia de înşelăciune, urmând să fie dus în faţa instanţei, cu propunere de arestare.

Comisarul Ionuţ Dana a precizat că, în 20 noiembrie 2018, s-a primit o plângere pentru înşelăciune de la doi medici în legătură cu o sumă pe care i-o plătiseră italianului pentru un spaţiu comercial pe care urmau să îl închirieze, însă spaţiul nu îi aparţinea lui Politi. Atunci au început cercetările, au fost audiate mai multe persoane, a rezultat că italianul a folosit şi o altă identitate.

”Tot începând din noiembrie am demarat verificarea privind autenticitatea unor documente, am făcut şi alte audieri. Am primit mai multe seturi de documente - unele în română, altele urmează să fie traduse. Am purtat corespondenţă inclusiv cu ataşatul de interne italian la Bucureşti şi am primit o serie de documente. Pot să vă confirm că a fost condamnat în Italia pentru fapte asemănătoare şi nu figurează în Tabloul medicilor din Italia”, a mai spus reprezentantul Poliţiei.

El a precizat că se desfăşoară cercetări pentru a vedea dacă Politi a exercitat o profesie fără a avea dreptul.

El a spus că, până în acest moment, la Poliţie nu au fost depuse alte plângeri în afara celei de înşelăciune. Colegiul Medicilor însă s-a adresat parchetului.

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a fost deschis un dosar penal in rem, după ce Colegiul Medicilor din Bucureşti a depus o plângere împotriva falsului chirurg de origine italiană, care a efectuat operaţii în România. Potrivit reprezentanţilor parchetului, ancheta vizează infracţiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau a unei activităţi.

Gabriela Angheloiu, fost director DSP, al cărui nume apare pe documentul în baza căruia a fost dat codul de parafă în cazul falsului medic Matteo Politi, a declarat, la Antena 3, că semnatura nu-i aparţine, că un alt funcţionar a semnat în locul său pe acel document.

„Am fost director DSP. Funcția mea era de director general. În perioada 22-23, eu am avut o dispoziție, nefiind în instituție. În perioada 22-23, la conducere se afla directorul executiv adjunct la acea perioadă, deci nu este semnătura mea.

Am primit o solicitare de la acest doctor în care susținea recunoașterea studiilor efectuate în afară, de la Ministerul Sănătății, sub semnătura mea, dumnealui a primit negație. Documentele nu erau complete, nu erau conforme. (...) Nu pot să îmi imaginez ce s-a întâmplat și ce blocaj a putut să aibă această persoană. Vă pot da numele funcționarului, Dana Deatcu. Ea este funcționarul, care din milă... Eu sunt extrem de afectată, pentru că imaginea numelui meu este afectată. Nu pot să fiu tâtâtă într-o astfel de mizerie, fără să fi greșit", a spus Gabriela Angheloiu, fost director DSP, pentru Antena 3.