Pensionat la 45 ani, viitorul deputat PSD Dumitru Coarnă a izbucnit în direct când a fost întrebat de veniturile colosale de la stat

Întrebat exact cât câştigă de la stat, Dumitru Coarnă a răbufnit: "Scrie în declaraţia de avere, e publică. Nu ştiţi să citiţi? 5.000 de lei este pensia, 10.000 este salariul. Nu am ascuns nimic, este totul la vedere. Din bugetul de stat iau o singură mie de euro, restul din privat. Ok? Să fiţi sănătoşi".

"Eu de 10 ani sunt plătit din fonduri private. Sindicatul este instituţie de drept privat. Nu sunt pltătit din fonduri publice. Eu am salariul din privat, nu din bugetul public", a mai spus Coarnă la România TV.

De-a lungul timpului, Dumitru Coarnă a criticat mai mulţi pensionaţi din MAI care au fost reangajaţi în minister şi au ajuns la venituri cumulate. În această situaţie a ajuns şi el. S-a pensionat la 45 de ani şi s-a reangajat, fiind salariat ca preşedinte al Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual.

În declaraţia de avere din 2019, Coarnă a spus că are venituri anuale de 207.955 de lei, adică o medie lunară de 17.330 de lei (aprox. 3.600 de euro).

Pensia pe care o încasează este de 5.000 de lei. Având în vedere că pensia medie lunară este de 1.436 în România, putem spune că Dumitru Coarnă încasează patru pensii medii lunar.

Veniturile sale provin din trei surse:

-113.773 de lei ca lider sindical al polițiștilor (9.481 de lei pe lună);

-64.800 de lei din pensie (5.400 de lei pe lună);

-29.382 de lei ca membru în Comitetul Economic şi Social (CES) – calitate dobândită tot prin poziția de lider sindical (2.448 de lei pe lună).

De ce s-a pensionat la 45 de ani

Coarnă, în vârstă de 56 de ani acum, a invocat motive medicale atunci când a fost întrebat cum a fost posibil să iasă la pensie la doar 45 de ani şi să aibă un venit atât de mare.

"Eu m-am pensionat la 45 de ani pentru motive medicale. Nu am vrut eu, ci o comisie de medicină a Muncii a constatat. Mi-au spus: mă, băiatule, dacă vrei să mori, du-te la serviciu. Am ajuns la cancer. Nu am vrut să spun acest lucru. Nu doresc nimănui să aibă nici boala mea, nici pensia mea", a spus Coarnă la Antena 3, în 2017.

Condiţia medicală nu l-a împiedicat, însă, să aibă numeroase intervenţii televizate şi să se implice cu fiecare ocazie în discuţii politice.

"M-am pensionat la 45 de ani și aveam 27 de ani de muncă efectiv. După care am venit la sindicat, contract individual de muncă - consilier juridic. După care oamenii m-au ales. Aici e o funcție de reprezentare, am fost ales prin vot direct, cu 80 la sută din sufragii", spunea Coarnă.

Pe lângă pensie, Coarnă mai încasează, ca lider al Sindicatului Poliţiştilor, suma de 176.905 de lei anual. Mai exact, 14.700 de lei pe lună.

În anul 2017 mărturisea că e plătit cu 9.000 de lei, însă potrivit ultimei declaraţii de avere, se pare că salariul i-a crescut cu peste 5.000 de lei.

Coarnă vrea să fie deputat PSD

Acum, Dumitru Coarnă vrea să fie şi deputat. A fost votat, vineri, 16 octombrie, de organizația PSD Călărași pentru a deschide lista la alegerile parlamentare pentru Camera Deputaților.

Dumitru Coarnă a confirmat că va candida sub sigla PSD. "Da, confirm! Mai rămâne că decizia finală să fie aprobată de către conducere. Organizația de la PSD Călărași m-a nominalizat marți. Vineri am avut o discuție cu președintele PSD Călărași, Vasile Iliuță, care m-a și propus în Biroul Executiv Politic al PSD. Am depus dosarul pentru locul 1 la Camera Deputaților. Inițial, am înțeles că ei m-au votat pentru Senat. Dar am stabilit cu domnul președinte Vasile Iliuță, daca lucrurile se vor întâmpla așa, să merg la Camera Deputaților, dintr-un singur considerent: e Camera decizională pe legile organice", a declarat el, potrivit Editia.eu.