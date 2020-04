Dumitru Dragomir se testează din trei în trei zile! "Are Borcea teste fără număr"

Dumitru Dragomir apelează la prietenul său Cristi Borcea, fostul finanțator al lui Dinamo. Acesta din urmă, la fel ca și Victor Pițurcă, procură testele din străinătate, pe relații proprii, și-și ajută prietenii.

"Borcea are teste fără număr, le aduce de undeva de afară. Mă cheamă şi pe mine din 3 în 3 zile, îmi zice «Tăticule, hai la mine să-ţi fac testul să vedem dacă eşti în regulă». Se testează şi el, vine Neţoiu, vin toţi la el să facă testul, deci, pe cei din fotbal, dacă vor avea nevoie, îi rezolvă Borcea fără probleme", a declarat Dumitru Dragomir pentru gazetasporturilor.ro.

Dragomir a acceptat să explice şi cum se derulează o testare: "Te înţeapă în penultimul deget, iar sângele e introdus în acea tabletă, peste care se pune o soluţie anume. Apoi, te uiţi la el şi aştepţi să treacă acea soluţie de un indicator anume. Trebuie să treacă de jumătatea unui nivel indicat, dacă nu trece, atunci te-ai ars, ajungi direct la «Matei Balş» sau «Victor Babeş»".

Fostul preşedinte susţine în continuare ceea ce a spus şi săptămăna trecută şi anume că "anul trecut am avut fix această boală, sunt absolut convins. Am trecut prin exact toate simptomele pe care văd că le dezvoltă coronavirusul. Am fost în stare gravă, am ajuns la spital, am stat 3 zile".