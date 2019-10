Articol publicat in: Societate

Durere fără margini în familia unui preot. Fiica, răpusă de cancer la 15 ani. Tânăra a împărţit frăţiorilor toate lucrurile sale VIDEO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Durere fără margini în familia unui preot din Bacău, a cărui fiică a fost răpusă de cancer la numai 15 ani. Înainte să moară, Teodora si-a pregătit întreaga familie pentru clipa cea grea: le-a împărțit frățiorilor toate lucrurile pe care le avea, iar părinților le-a cerut să o înmormânteze la mănăstirea Petru Vodă, îmbrăcată în costum popular românesc, transmite România TV. Teodora, copila cu zambet si ochi de înger, avea doar 13 ani când medicii i-au pus cumplitul diagnostic: o formă rară de cancer osos care o măcina în interior. Timp de doi ani, fata preotului FLORIN Stamate a îndurat chinuri groaznice, dar a sperat până în ultima clipă la o minune. Când si-a simtit sfarsitul aproape, Teodora le-a oferit tuturor o lectie impresionantă de viată. De pe patul de moarte, copila i-a lăsat fara cuvinte.



Deși boala cumplita ii măcinase cu cruzime trupul, Teodora a fost puternica in ultimele zile de viața. Pe patul de moarte ea a avut puterea sa-și consoleze părinții și frățiorii mai mici. Le-a dat tuturor sfaturi, i-a îmbărbătat, le-a cerut iertare și le-a mulțumit pentru tot ce au făcut pt ea. Teodora și-a împărțit lucrurille fraților ei și nu a dorit sa ia cu ea in mormânt decât costumul popular pe care l-a iubit atât de mult. Teodora s-a stins în timpul slujbei sfântului Maslu împăcată cu toţi, cu sine şi cu Dumnezeu. "S-a stins în tăcere dăruindu-ne o ultimă lacrimă ce-i curgea din ochişor. Dumnezeu a vrut să o ferească de răutăţile acestei lumi nedrepte. Domnul a rupt-o de pe pământ pentru a o răsădi în Rai", a povestit preotul impietrit de durere. Moarteai Teodorei l-a impresionat şi pe Inalt Preasfintitul Ioachim. Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului i-a dedicat o poezie intitulată Iartă-ne Teodora!".



Teodora a fost înmormântată în cimitirul mănăstirii Paltin, de la Petru Vodă, acolo unde adolescenta si-a petrecut ultimele vacanţe alături de maici. loading...

