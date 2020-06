Economia UE se află într-o cădere dramatică. Christine Lagarde avertizează cu privire la creşterea şomajului

Şefii de stat şi de Guvern din UE au vineri în cadrul Consiliului European prima discuţie pe tema pachetului de relansare în valoare de 750 miliarde de euro, iar Franţa şi Germania vor să se ajungă la un acord până luna viitoare.

"Economia UE înregistrează o cădere dramatică", le-a spus Lagarde liderilor UE via o videoconferinţă, susţin sursele citate de Reuters. Potrivit preşedintei BCE, economia zonei euro se îndreaptă spre un declin al Produsului Intern Brut de 13% în al doilea trimestru al acestui an, iar pe ansamblul acestui an prognozele BCE indică o contracţie a PIB de 8,7%, urmată de o revenire de 5,2% în 2021.

Christine Lagarde a explicat şi faptul că impactul crizei economice nu s-a manifestat încă pe deplin asupra pieţei muncii, adăugând că rata şomajului în zona euro ar putea urca până la 10%.

De asemenea, Lagarde a spus că evoluţiile calme înregistrate recent pe pieţele financiare se datorează, în parte, şi faptului că investitorii au luat în calcul faptul că guvernele vor acţiona. Însă, în cazul în care statele membre UE nu vor reuşi să ajungă la un acord pentru a finanţa revenirea economiei, sentimentul de pe pieţele financiare ar putea să se schimbe.

Reuniunea în sistem de videoconferinţa a Consiliului European se concentrează în principal pe bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, în valoare de aproximativ 1.100 miliarde de euro, precum şi pe proiectul unui plan de relansare în valoare de 750 miliarde de euro conceput de Comisia Europeană.

România se situează printre statele care vor beneficia cel mai mult de fondurile alocate prin noul instrument de redresare, în valoare de până la 750 de miliarde de euro, prezentat de Comisia Europeană. Executivul comunitar a alocat pentru România suma de 19,626 miliarde de euro, reprezentând granturi. Pe lângă granturi, statele membre UE vor beneficia şi de împrumuturi. În cazul României, planul Comisiei prevede împrumuturi în valoare de 11,580 miliarde de euro astfel că suma totală, granturi şi împrumuturi, alocată ţării este de 31,206 miliarde de euro.

Propunerea Comisiei Europene are nevoie de aprobarea tuturor celor 27 de state membre UE, care au opinii diferite cu privire la acest subiect.