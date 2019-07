Ed Sheeran, concert superb în Capitală! Cântărețul a purtat tricoul Naționalei de fotbal a României VIDEO

Ed Sheeran a cântat miercuri seară pe Arena Națională, pentru prima dată în România. Aproximativ 50.000 de fani l-au aplaudat pe artistului britanic. Melodia „Perfect", unul dintre cele mai îndrăgite hituri ale cântărețului Ed Sheeran, a fost cântată alături de artist de miile de oameni aflați pe stadion.

Spectatorii au aprins luminile telefoanelor mobile și au creat un moment cu adevărat special. Moment uimitor la concertul unuia dintre cei mai apreciați artiști ai momentului. Ed Sheeran a făcut senzație făcându-și apariția pe scenă îmbrăcat în tricoul Naționalei de fotbal a României. Artistul a fost plăcut impresionat de atmosfera de pe Arena Națională.

Cântărețul a declarat că este foarte bucuros că este în România și a fost surprins de faptul că lumea îi știe melodiile, într-o țară unde engleza nu este limba maternă. După concert, artistul va mai petrece câteva zile în țara noastră pentru a vizita anumite locuri. Ed Sheeran a fost primit de fanii români în ropote de aplauze. Sheeran, care cântă singur pe scenă, neînsoțit de trupă, backing vocals, dansatori sau orchestră, se bazează doar pe chitara sa acustică.

În deschiderea concertului Ed Sherran a cântat Zara Larsson. Cântăreața și-a început prestația pe Arena Națională la ora 18:00, pe o ploaie torențială. Zara este o cântăreață și compozitoare suedeză care a dominat începând cu anul 2013 topurile din Suedia și Norvegia. Pe lângă numeroasele premii din industrie pe care le-a câștigat într-un timp atât de scurt, Zara a fost nominalizată de revista TIME în topul „Cei mai influenți 30 de Adolescenți din 2016", în topul „Hot 100 din 2018", dar și în clasamentul topului Billboard „21 sub 21" al anului 2017. Zara a fost nominalizată de revista TIME în topul „Cei mai influenți 30 de Adolescenți din 2016" Zara a împărțit deja scena cu nume celebre precum David Guetta pentru a cânta piesa oficială de la UEFA Euro 2016 și în 2017 cu John Legend, la concertul din cadrul Premilor Nobel pentru Pace.

Următorul pe scenă a fost James Bay. Artistul s-a adresat publicului, spunând câteva cuvinte în limba română: „Bună seara București. Mulțumesc". James Michael Bay este un cântăreț, compozitor și chitarist englez ce a ajuns în atenția publicului în 2014, odată cu lansarea single-ului „Hold Back the River". În anul 2015, albumul de debut „Chaos and the Calm" a lui Bay a urcat pe prima poziție în topul discurilor din UK și Irlanda. Artistul a fost nominalizat pentru 3 premii Grammy: Cel mai bun nou artist, Cea mai bună piesă rock (pentru „Hold Back the River") și Cel mai bun album rock (discul lui de debut). În mai 2018, artistul a revenit cu albumul „Electric Light", ce a adus în sound-ul artistului influențe din zona synth pop și electro. Ed Sheeran este primul artist din istorie care a ocupat primele două locuri în topul single-urilor din Marea Britanie cu două piese noi, „Shape of You" şi „Castle On The Hill", dar şi cel mai ascultat cântăreţ pe Spotify.