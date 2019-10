Efectele minciunilor nevinovate asupra copiilor

Potrivit unui studiu realizat la Universitatea din California, minciunile nevinovate ii afecteaza pe copii deopotriva ca cele "serioase". Psihologii de aici considera ca un copil va fi mai mincinos si mai dornic sa triseze, cu cat parintii (adultii) au tendinta sa-l minta. La studiu au participat 186 copii care au fost rugati sa rezolve diverse teste. Unora li s-a spus ca in camera alaturata ii asteapta un bol mare plin cu bomboane, iar celorlalti li s-a spus ca nu e nimic in camera de dincolo. La putin timp dupa, copiilor mintiti li s-a spus adevarul: ca in camera alaturata nu este nimic si ca li s-a spus o minciuna doar pentru a-i face mai atenti la teste, ca sa primeasca recompensa. Apoi "examinatorul" a "trebuit" sa iasa din camera, rugand copiii sa nu copieze de la ceilalti si sa stea linistiti in bancile lor.



Cand s-a intors, dupa 90 de secunde, i-a intrebat pe copii daca au fost cuminti si daca au tras cu ochiul in foaia colegilor.



Rezultatele au fost uimitoare: copiii cu varste intre 5 si 7 ani, care fusesera mintiti, au tras cu ochiul la coleg si au mintit ca au stat cuminti, in proportie de 90%. De partea cealalta, 60% dintre copii s-au uitat la vecini si au mintit in legatura cu asta.



