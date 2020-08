Şeful OPC Constanța, Horia Constantinescu, a rămas fără permisul de conducere: "N-am scuză!"

"N-am scuză", a recunoscut șeful OPC Constanța, la scurt timp după ce polițiștii din Eforie Sud i-au luat permisul.

Horia Constantinescu a mărurisit că își asumă vina. Oboseala și neatenția pot duce la lucruri mai grave, a mai precizat el.

Mesajul complet:

“AUTODENUNT!!!

In aceasta noapte/dimineata, retragandu-ma spre casa, dupa o actiune de control inceputa la ora 20:00, in continuarea unei zile de munca inceputa la ora 7:30, din nou in Eforie Sud de aceasta data, AM RAMAS SI FARA PERMIS DE CONDUCERE!

N-am scuza pentru viteza de 82 km/h si nici pentru ca vorbeam la telefon, cu colegii ce se retrageau si ei de pe teren.

Am preferat sa imi asum intreaga situatie!

Oboseala si neatentia pot duce la lucruri mai grave….

O amenda este mai buna decat un accident!

Gluma: Eforie nu imi prieste!“, a scris Constantinescu pe Facebook.