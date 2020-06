Ele sunt elevele de 10 la Bac din judeţul Iaşi. Planurile lor de viitor includ şi România

Dintre cele 12 medii de 10 înainte de contestații, 11 s-au înregistrat la licee din municipiu și una la Podu Iloaiei.

Mihaela Coroabă este eleva de la Podu Iloaiei care a reuşit să obţină nota maximă. Tânăra își dorește să studieze medicinlă la UMF Iași. Eleva spune că nu s-a pregătit în mod special pentru Bacalaureat, însă au ajutat-o orele online și participarea la lecții de pregătire suplimentare desfăşurate la liceu.

Georgiana Coroamă, singura elevă cu media 10 de la Liceul „Negruzzi”, spune că a învăţat pe tot parcursul liceului. Georgiana a fost deja acceptată la Universitatea din Strasbourg, unde va studia economie, însă plănuieşte să se întoarcă şi să profeseze în țară.

„Este foarte important să ai sprijinul profesorilor, iar în cazul meu s-a întâmplat acest lucru. Cred că subiectele au fost de dificultate medie la bacalaureat, puteau fi abordate cu ușurință și de cei care au învățat mai puțin. Sunt foarte încântată de rezultat. Îmi doream peste 9,50, dar nu mă așteptam chiar la 10”, spune Georgiana.

Delia Ioana Oloeriu este singura elevă cu media 10 de la „Moisil”. Absolventa spune că nu s-a pregătit în mod special pentru acest examen, mai ales fiind olimpică. Ca şi celelalte colege ale ei de generaţie şi de nota 10, Mihaela şi Georgiana, şi Delia plănuieşte să rămână în ţară.

„Nu m-am pregătit în mod deosebit pentru Bacalaureat. La informatică nu a fost nevoie de pregătire suplimentară, având în vedere că am mers în fiecare an la olimpiade, la Matematică m-a ajutat foarte mult un membru al familiei, care este profesor de Matematică și mi-a mai corectat lucrări, iar la Limba română am învățat dintr-o carte de comentarii. Mai departe doresc să studiez la Facultatea de Informatică, în Iași, și îmi doresc să rămân în țară”, spune Delia Ioana.

Theodora Mocănașu este una dintre cele două eleve de 10 de la Liceul „Racoviță”. Adolescenta spune că a început să se pregătească pentru Bacalaureat începând din iarnă, iar perioada de carantină a ajutat-o. Planurile ei de viitor nu includ, însă, România.

„Am început din iarnă să învăț mai serios, iar pe mine carantina m-a ajutat enorm să mă concentrez pe învățat. Am redus contactul social cu prietenii, cu familia și se pare că efortul a dat rezultat. Consider că cel mai important este să înveți cât de mult, dar și să ai încredere în tine, să vizualizezi nota pe care ți-o dorești. Mai departe voi studia în Manchester, în Marea Britanie, computer science, și mă gândesc la o carieră în domeniul IT, însă în Marea Britanie. Nu intenționez să mă întorc în țară și doresc să particip la cât mai multe proiecte și programe de internship”, spune eleva.

Mădălina Maxim este cea de-a doua elevă de la „Racoviță” care a obţinut notă maximă.