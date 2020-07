Elena Ionescu şi Emanuel, noi ipostaze tandre. Ce spune artista: "Trebuie să recunoaştem, ne stă foarte bine împreună!"

Piesa ”Noapte albă!” a fost lansată şi se pare că este pe placul fanilor, însă nu doar versurile, ci şi imaginile cu Elena şi Emanuel, fiind extrem de apropiaţi.

”Cine urmărește acest clip, nu mai are niciun dubiu! Este clar! În el, avem niște cadre în care părem un cuplu pe bune! Trebuie să recunoaștem, ne stă foarte bine împreună! Am fost doi actori extraordinar de buni, de aceea, vom colabora și la următoarea mea melodie. Acolo, vor fi imagini și...mai și! Atunci, să vedeți reacții”, a declarat Elena Ionescu la ”Ștafeta mixtă”, menționând însă că nu este încă o legătură de alt gen între ea și finalistul Survivor România.

Elena Ionescu a hotărât ce va face cu banii câștigați la Survivor România 2020. Vedeta a povestit cum o va ajuta premiul pe care l-a primit după ce concurat timp de aproximativ cinci luni pe traseele din Republica Dominicană.

"Vreau să îmi cumpăr o casă. O căsuță pe pământ, cu un pic de curte. Vreau să am suficient loc cât să se joace băiețelul meu afară. Am și un câine, o cățelușă maidaneză pe care am găsit-o pe stradă și am adoptat-o și pe care o iubim foarte mult. O curticică mică ar fi suficient pentru noi și o căsuță modestă.

Știți cum se spune, să ai unde să pui capul... E altceva când știi că e casa ta, oricât de micuță ar fi. Noi acum stăm cu chirie, așa că asta vreau să fac cu premiul de la Survivor România. Aș prefera să fie prin Popești-Leordeni. Îmi place foarte mult zona, mi se pare liniștită", a declarat Elena Ionescu pentru Wowbiz.ro.