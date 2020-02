Elena Udrea, dezvăluiri despre Traian Băsescu: "Din păcate, cel mai bun sfat de la el, nu l-am ascultat"

"Din păcate, cel mai bun sfat de la fostul Președinte Traian Băsescu, nu l-am ascultat. A fost ceva, dincolo de toată experiența de mare om politic pe care am avut privilegiul să mi-o împărtășească, pe care nu mi l-a spus explicit niciodată, dar eu l-am simțit de multe ori însă l-am și ignorat în același timp.

Mesajul a fost că în politică mai ales, nu contează ce faci, nu contează ce crezi tu despre tine, cât de convins ești că faci ceea ce este bine, contează mai mult în ce barcă ești și cum te văd ceilalți, cum te văd oamenii. Dacă aș fi ținut cont de asta, poate că parcursul meu ar fi fost altul în ultimii ani", a declarat Elena Udrea pentru Ciao.ro.

"În primul rând lui Dumnezeu pentru datele cu care am venit pe lume și pentru lecțiile pe care le-am primit în viață. Apoi părinților mei pentru cum m-au crescut și m-au susținut. Și lui Traian Băsescu pentru șansa de a dobândi arta politică de la cel mai bun, pentru ce am fost și sunt în politică românească", a conchis fostul politician.

De ce nu s-a căsătorit cu Adrian Alexandrov

Elena Udrea a povestit care este relaţia ei cu Adrian Alexandrov, tatăl fetiţei sale, Eva, care este sensul vieţii sale. Fosta blondă de la Cotroceni a mărturisit motivul pentru care nu s-a căsătorit până acum cu partenerul ei, lăsând să se înţeleagă că nu se va întâmpla.

"Este o relație frumoasă, puternică nu doar prin faptul că avem un copil, ci și pentru că s-a consolidat printr-o experiență grea pentru oricine. Adrian a făcut față neașteptat, mai bine chiar decât alții cu mai multă experiență de viață. Aș zice că este ca și când ar fi făcut armata, dar nu in garnizoană, ci direct pe front. Este un tată minunat, implicat, prea implicat chiar, și care o iubește enorm pe Eva.

Ne place să facem lucruri împreună, să avem planuri care acum o includ și pe Eva. Este o persoană loială, pe care poți conta. Relația noastră este destul de relaxată, discuțiile aprinse dintre noi pornind de la modul diferit în care interacționăm cu copilul. Eu sunt mult mai permisivă cu ceea ce are voie să facă Eva, mai puțin stresată de tot ce ar putea să fie greșit, îi spun de mult mai puține ori „nu”, sau aproape deloc", a declarat Elena Udrea.

Legat de o posibilă nuntă cu Adrian Alexandrov, vedeta a lăsat să se înţeleagă faptul că nu va avea loc, de fiecare dată când au vrut să facă acest lucru, ceva îi împiedica.

"Eu sunt o femeie romantică, așa că declarațiile de dragoste și orice gest făcut din iubire contează foarte mult pentru mine. Încă mai aștept acea declarație pe care să nu o uit tot restul vieții. Până atunci, mă încarc de emoție zilnic, când Eva îmi răspunde „da”, la întrebarea „o iubești pe mami?”

Tot bat clopote de nuntă de când m-am cunoscut cu Alexandrov. Deocamdată am făcut un botez. Ori de câte ori am decis să ne căsătorim s-a întâmplat ceva care ne-a împiedicat. Amândoi credem în familie și în faptul că o relație este mult mai puternică în față provocărilor atunci când este asumată oficial. Este o concluzie la care eu am ajuns în urma experienței personale, în timp ce la Adrian ține de valorile în care el crede.

Deocamdată o iubesc atât de mult pe Eva, încât îmi doresc să mă dedic total acestei iubiri. Știu, aproape toti părinții au trecut prin perioada aceasta și apoi au descoperit că poți iubi la fel, doi, trei, ori mai mulți copii.

Însă eu tot vreau ca acum să trăiesc cu fiecare vibrație a sufletului prezența aceasta divină în viața mea, care este Eva Maria", a mai spus fostul politician pentru aceeaşi sursă.