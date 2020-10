Elena Udrea: Nu mi-a fost ruşine că am purtat cătuşe. Nu am greşit atât de mult încât să port cătuşele acelea

"Nu mi-a fost rusine ca am purtat catuse. Catusele au fost simbolul luptei pe care o duceam. Eu nu am gresit atat de mult incat sa port catusele acelea, nu meritam ce mi s a intamplat. Legea poate sa fie nedreapta de multe ori. eu nu am purtat acele catuse pentru ca am facut rau cuiva. Nu au fost un motiv de rusine, dimpotriva. Nu m-am simtit jenata de faptul ca am fost obligată sa le port", a spus Elena Udrea la emisunea 40 de întrebări, emisiune moderată de Denise Rifai.

Fostul ministru al Turismului spune că detentia la Costa Rica a fost cel mai dificil moment din viata sa.

Elena Udrea a povestit cum a fost momentul în care a adus-o pe lume pe Eva Maria.

"Am plecat la spital cu un taxi. Am plecat cu Alina Bica la spital, nu am avut haine pt copil. A stat imbracata in hainutele de la spital. Nu am avut nici macar pijamale. Era un spital american, avea tot ce ii trebuie. A fost cu totul neasteptat. Am iesit de acolo si am plecat cu copilul in brate cu un taxi, cu alina. A fost clar cel mai fericit moment pentru ca a venit pe lume Eva Maria", a spus Elena Udrea.

