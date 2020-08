Elvis Pian: "Dacă fraţii mei sunt arestaţi, rămân singur. Mi-e frică şi de stat, şi de oameni, mi-e frică să mai apar, să mai vorbesc"

Polițiștii și procurorii din București au efectuat, miercuri dimineață, mai multe percheziții la adresele unor membri ai clanului Duduianu. Mascații au descins inclusiv la casa fostului lider, Emi Pian, ucis în urmă cu o săptămână, dar şi la câteva adrese unde stau membri ai clanului rival Rinu.

Elvis Pian a confirmat faptul că era prezent la domiciliu atunci când politia a descins la domiciliul clanului Duduianu şi i-a ridicat pe fraţii săi, dar spune că nu sunt vinovaţi de nimic şi nici nu se ocupă cu cămătărie, ci cu intermedierea de vânzări de maşini din occident.

Ati fost audiat?

Nu, pentru ca nu ma aflam in tara, el a murit la ora 3 si eu am ajuns la 6 dimineata.

Azi erati acasa cand au venit mascatii?

Da, suntem oameni si avem toti dureri pe acest pamant. Chiar ma bucur ca s-a intamplat asa, ca legea e una pentru toti. Se vorbeste foarte mult de familia noastra, despre Emi care nu mai e. La fel si noi, ca purtam numele Duduianu, ca am avut un bunic cu numele asta, dar noi nu suntem cum zice lumea si presa. Daca am gresit, sa platim. Seful actiunii de azi m-a luat deoparte in curte si m-a intrebat "ia spune, unde te-ai intalnit cu sefii politiei?". Pai fratele meu era mort in casa si eu ma intalneam cu sefii politiei. M-a sunat o fata de la presa si ar fi zis ca m-am intalnit cu sefii Politiei intr-o biserica si vreau sa dezmint. Eu unul, Elvis, nici nu cunosc vreun sef al Politiei, eu nici pe comandantul Sectiei 19.

Am inima indurerata, nu m-am intalnit cu nimeni, nimeni din familia noastra nu s-a intalnit cu vreun reprezentant al politiei, zvonurile astea sa dispara.

Cu ce va ocupati, ce afaceri aveti?

Am fost in vacanta in Olanda, mi-am luat un apartament in chirie, ca erau restrictii cu COVID. Aici in Romania aduc masini si le revând, la fel si fratii mei.

Va ocupati cu camatarie?

Nu e adevarat, se poate verifica. Nu s-a ridicat nimic azi decat actele de la casa, nu s-a gasit nimic la perchezitie. Fratii mei sa plateasca, daca sunt vinovati. De unde sa avem noi intalniri cu politia, noi suntem considerati infractori.

Un membru al familiei dvs a confirmat ca a existat o vizita a unui oficial al politiei cu care ati convenit niste reguli.

Nu este adevarat, nu a intrat nimeni la noi in casa. Au venit mai multi reprezentanti, intrau in curte ca sa numere persoanele sa nu depaseasca 50, ca daca depaseam 50 ne dadea afara pe toti. Domnii politisti ne-au rugat sa respectam legea cu COVID, masti, manusi, sa pastram distanta, asta e normalitatea.

Este adevărat că politia ar fi cautat o inregistrare audio intre un membru al familiei dumneavoastra si reprezentanti ai politiei?

Nu exista nicio inregistrare, e stire falsa, eu imi asum, daca e adevarat sa ma aresteze pe mine. Au cautat arme si motivul a fost sa-i ia pe fratii mei. N-au gasit nimic, parfumuri si haine si 2000 de lei. Nu exista arme, dosarul e in ancheta.

Credeti ca fratii dumneavoastră sunt vinovati?

Imi e frica si de stat si de oameni, mi-e frica sa mai apar, sa mai vorbesc. Toti avem un destin si cand e sa ne fie greu ne este. Totodata evitam cat putem de mult. Daca facem vreo infractiune, platim, puteti vedea cu ce ne-am ocupat. Bunicii nostri au fost cu demolarile, au avut bani, iar noi ne ocupam cu masini.

Am auzit si noi ca au fost niste mesaje de amenintare, dar nu pot sa confirm. Si eu am avut conflict cu nasul fiului lui Napi. Noi nu suntem invidiosi, noi nu cerem taxa de protectie, noi am fost invidiati. Noi avem alti prieteni, din alta lume, suntem mai cizelati, mai scoliti, noi umblam mai mult cu romanii, cum zicem noi tiganii. Mai mult in oras, noi nu prea stateam cu tiganii.

Excludeti categoric orice razbunare?

Da, nu avem cum sa ne razbunam. Pe cine sa ne razbunam? Mie a ajuns sa-mi fie frica sa mai vorbesc. Noi nu purtam cutite, nu am facut nimic la nimeni, si eu am fost taiat pe la spate. Fratele meu nu a avut nici o discutie cu nimeni din familia lui Rinu si a fost omorat.