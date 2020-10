Emilian Imbri, după recordul de decese: Gândiţi-vă că în Italia a murit o generatie

Emilian Imbri spune că numărul cazurilor de coronavirus va creşte în continuare în România şi a explicat care este motivul recordului de decese raportat, marţi, de Grupul de Comunicare Strategică.

"Este clar in continuare o creștere. Şi daca ar fi o stagnare, o scădere nu putem sa fim linistiti, pentru că este evident o transmite. Faptul ca a crescut si numărul deceselor este iarasi un lucru care poate fi explicat foarte clar. Eu spuneam acum cateva zile ca din pacate, in momentul acesta constatam o crestere de infectare la persoanele in varsta, care suporta mai greu boala si cativa dintre ei nu rezistă.

Suntem pe locul doi pentru ca in celelealte tari a trecut deja prin asta. Ele au fost pe locul intai in februarie, martie. Ganditi-va că în italia s-a spus că a murit o generatie. Este vorba despre generatia de la 70 de ani in sus. La noi este o rata mare pentru că din pacate acum se imbolnavesc cei in varsta care nu suporta si nu pot rezista. Rata mortalităţii la spitalul Babes este de 2,72 la sută, nu este nici mai mare decat gripa insa nu este de neglijat, sigur ca da.

Mai este de spus că rata de vindecare la Victor Babeş este de 95 la suta. 2,7 este mortalitatea si cei care sunt internati si o mare parte vor parasi spitalul vindecati", a spus Emilian Imbri la România TV.

Beatrice Mahler: Este momentul în care nu mai putem spune ca noi suntem spital covid sau noncovid

"Marius Nasta are paturi de Terapie Intesiva destinate pacientului pneumologic si pacientului post operator, avem si aceasta resursa insa ar fi extrem de important ca fiecare unitate sanitara sa puna la dipozitie o parte din paturi, pt ca si pacientul cu tuberculoză poate sa abia nevoie de pat si singurul spital care poata sa asigure asistenta pe terpaie intensiva respiratorie la pacientul cronic si respirator este Institutul Marius Nasta.

Nu trebuie sa uitam ca avem si acești pacienți care au nevoie de aceasta asistența si in acesta perioada. La nivel de țară cu siguranța trebuie sa ne mobilizam cu totii, este momentul in care nu mai putem spune ca noi suntem spital covid sau noncovid", a precizat Beatrice Mahler.

Grupul pentru Comunicare Strategică a anunţat 4.724 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore. La Terapie Intensivă sunt internaţi în prezent 824 pacienţi diagnosticaţi cu COVID-19. De asemenea, peste 100 de persoane infectate cu SARS-COV2 au murit în ultimele 24 de ore.