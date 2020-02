Era de aşteptat să se întâmple asta! Oana Radu a confirmat: "Nu ştiu dacă o consideraţi greşeală sau nu"

Deşi mulţi au acuzat-o că a trecut prea repede peste moartea iubitului ei, Oana Radu şi-a urmat inima şi atât. Vedeta a făcut un anunţ pe reţelele de socializare, în care îi anunţă pe fani că partenerul ei a cerut-o în căsătorie, oferindu-i inelul mult visat.

"Dragilor, vreau să vă spun ceva, dar nu ştiu cum să încep. Mai ţineţi minte că am postat eu un inel pe care mi-l doream foarte mult? Atunci vă spuneam că dacă vreodată voi fi cerută în căsătorie, cu inelul ăla voi fi cerută. Şi story-ul acesta nu este degeaba că uitaţi-vă ce am pe deget. Și dacă acum vă întrebaţi cum de am acest inel pe deget, nu mi l-am cumpărat singură. Da, am fost cerută în căsătorie. Nu-mi vine să cred că spun asta, cât sunt de fericită. Cătălin m-a cerut în căsătorie şi am zis da. Și da sunt fericită.

Și știu că o să mai apară o mulțime de cârcotași, care o sa mă întrebe ‘dacă inelul nu era plin de diamante mai erai fericită?. Răspunsul este da, mai eram fericită și sunt foarte fericită alături de el. Am fost foarte fericită și am simțit nevoia să știe foarte multă lume că sunt fericită. Nu știu dacă o considerați greșeală sau nu. Aș fi fost fericită și dacă mă cerea în căsătorie cu inelul de la pufuleți cu surprize. El nu crede”, a spus Oana Radu pe Instagram.

Scandal între Adi Minune şi Oana Radu

Oana Radu trece printr-o perioadă groaznică, după ce melodia „Aşa sunt zilele mele', a lui Adrian Minune, i-a fost șearsă de pe Youtube. Manelistul nu este de acord ca artista să îi interpreteze piesa.

Oana Radu a făcut un proiect în care spune că a investit foarte mulți bani, mai exact într-un medley. Printre melodii şi celebra „Aşa sunt zilele mele ” a lui Adrian Minune, care i-a fost ştearsă. Vedeta este extrem de supărată, mai ales că a încercat să le ofere bani, din ce genera videoclipul, însă reprezentanţii cântăreţului nu au fost de acord.



”Domnul de la studioul din Timişoara mi-a spus să mă duc acolo să înregistrez piesa dacă vreau să o cânt … a fost un pamflet. Ne-au dat piesa jos de pe Youtube din cauza melodiei lui Adrian ‘Aşa sunt zilele mele’.

Cei care au drepturile pentru piesa respectivă m-au contactat şi mi-au spus că nu sunt de acord să le cânt piesa. Voiau bani probabil, eu le-am oferit soluţia să ia ei banii din ceea ce ar fi generat videoclipul nostru, probabil voiau mult mai mult şi au făcut tot posibilul să dea piesa jos. Noi am investit foarte mulţi bani în acest proiect’‘, a mai spus Oana Radu pe Instagram.

