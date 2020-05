"Este o bombă cu efect întârziat". Medicul Virgil Musta avertizează asupra efectelor comportamentului unor persoane în starea de alertă

"Faptul că s-au relaxat anumite măsuri, există un risc că lumea să nu respecte întru totul recomandările făcute. Și în această situație cazurile cu covid să crească. De fapt, acest lucru s-a întâmplat și în țări cu o disciplină mult mai mare decât la noi, cum sunt Germania și Coreea de Sud. În care, în momentul relaxării, numărul de cazuri a crescut. Din acest motiv, ne așteptăm să avem și noi o creștere a numărului de cazuri și din păcate cazuri severe. Cu atât mai mult cu cât de o zi-două, de când vedem că au început măsurile de relaxare, lumea parcă a uitat că suntem într-o pandemie și că această luptă nu s-a terminat. Eu de aceea am făcut o chemare spre responsabilitate populației, pentru ca să nu fie prea târziu. Măsurile pe care le luăm acum se văd de-abia într-o săptămână, două săptămâni. Este cumva o bombă cu efect întârziat", a spus Virgil Musta.

"După ce s-au relxat măsurile, există riscul ca lumea să nu respecte regulile de distanțare și, în această situație, să crească numărul de cazuri. S-a întâmplat și în țări cu disciplină mult mai mare – Germania, Coreea de Sud. În aceste condiții, ne așteptăm la creșterea numărului de cazuri, mai ales a celor severe. De două zile lumea parcă a uitat că suntem în pandemie. Eu fac o chemare către populație să respecte regulile. E o bombă cu efect întârziat, pentru că efectele se văd în una-două săptămâni”, a mai spus medicul Virgil Musta.

El și-a exprimat speranța ca numărul pacienților să nu fie peste capacitatea de internare din spitale.

"Am speranța că numărul pacienților care vor crește să nu ne depășească capacitatea. De fapt aici este problema. Am văzut că în ultima săptămâna numărul de cazuri a fost în ușoară descreștere, ceea ce ne permite la ora actuală, spitalele să facă față solicitărilor pacienților cu covid. Dacă va crește numărul de cazuri, ei trebuiesc internați în spital și există riscul să se depășească capacitatea de internare, iar în această situație vom avea o problemă. Pentru că, pot apărea pacienți noi, cu forme grave și să avem dificultate cu infecții specializate", a declarat medicul Virgil Musta.

Virgil Musta a spus că este foarte probabil să depășim 20.000 de cazuri în România, însă foarte important este ca acest număr de cazuri să fie înregistrat pe o perioadă mai lungă, să nu crească brusc.

"E foarte probabil să depășim aceste 20.000 de cazuri. Aceste cazuri să fie pe o perioada mai lungă de timp, să nu apară o creștere bruscă a numărului de cazuri. Marea majoritate a pacienților au prezentat forme tipice de boală. În sensul că, fenomene de infecție respiratorie cu forme mai severe a bolii. Au mai fost și pacienți cu forme rare. Dar marea majoritate a lor au prezentat febră, tuse, dureri de mușchi, de cap. Eventual disconfort sau dispnee la respirat", a completat medicul.

Şedinţă de urgenţă la MAI după haosul din primele zile de stare de alertă. Tătaru: Se poate ajunge iar la starea de urgenţă

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a vorbit, duminică, despre ce s-a întâmplat în primele două zile de la expirarea stării de urgență în România, din cauza faptului că românii au luat cu asalt parcurile și au luat parte la petreceri în Herăstrau, iar vămile sunt și ele pline de concetățeni care revin din țările cu zeci de mii de morți. Nelu Tătaru a anunțat că în funcție de evoluția din zilele următoare, autoritățiile pot impune revenirea la starea de urgenţă. Ministrul Sănătății susține că această relaxare a fost înțeleasă greșit.

"Urmărim măsurile de relaxare, dar și regulile de desfășurare și de funcționare. Am observat începând de pe 15 mai o confundare a măsurilor de relaxare cu relaxarea totală. Dacă am relaxat anumite domenii, am făcut-o tocmai considerând că aceste domenii ar putea fi cu cele mai puține repercusiuni. Suntem într-un moment în care am văzut că în aceste două zile, atât o parte din agenții economici cât și o parte din populație au uitat să urmărească și acele reguli de funcționare și desfășurare a activității lor odata cu reluarea act lor. Reamintesc precauțiile și regulile trebuie să rămână de bază. Sunt 14 zile în care noi urmărim evoluția. Dacă această evoluție e nefavorabilă vom reinterveni și vom impune restricții. (...) Dacă e favorabilă atunci putem să ne gândim și la alte relaxări. Dar umărind primele două zile, nu neapărat e o îngrijorare, dar precauțiile sunt maxime. Trebuie să ne gândim săptămâna viitoare dacă răspunsul este negativ sau pozitiv după aceste 2-3 zile", a declarat Nelu Tătaru la Antena 3.

Ministrul a anunţat că se reuneşte Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă pentru a evalua situaţia din primele două zile.

"Se evaluează primele două zile, se pregătesc măsuri de restricţionare, dacă cumva evoluţia este nefavorabilă, şi discutăm despre aventura eventualele măsuri de relaxare dacă evoluţia este favorabilă", a mai spus Tătaru, arătându-se convins că va creşte numărul de cazuri în perioada următoare.

Întrebat dacă se poate reveni la starea de urgenţă, Tătaru a afirmat: "S-a luat în considerare şi acest scenariu, dacă situaţia scapă de sub control şi nu avem alte măsuri pentru a putea să reglementăm - creşterea numărului de cazuri, creşterea numărului de cazuri în terapie intensivă, creşterea numărului de deces se poate ajunge la reintroducerea stării de urgenţă".

Nelu Tătaru a vorbit şi despre situaţia românilor care au intrat zilele acestea în ţară.

"Aceste prime zile sunt cele care dau tonul și următoarelor. Carantinarea la domiciliu a făcut ca mulți dintre concetățeni de-ai noștri să revină în țară. Ei trebuie să înțeleagă că izolarea la domiciliu trebuie respectată.

Pericolul real e o reluare a transmiterii comunitare și o aducere a virusului din străinătate. La ora 24 intră în vigoare și legea covid-19.

Dacă situația scapă de sub control, atunci se poate ajunge la starea de urgență. M-a nemulțumit că cei cu care am discutat săptămâni la rând nu au respectat ce am discutat. Nu vom mai fi la fel de înțelegător.", a declarat Nelu Tătaru.